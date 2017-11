Kerr no está preocupado por altibajos de Warriors

(AP )

Todavía no hay razón para pensar que no pueda haber un cuarto enfrentamiento consecutivo entre Golden State y Cleveland en la final de la NBA, a pesar de que a menudo ambos equipos han lucido mal al empezar esta temporada.



Francamente, al entrenador de los Warriors de Golden State Steve Kerr no le sorprenden algunos problemas en los albores de la temporada. Tanto como jugador y ahora como entrenador, Kerr sabe cuánto efecto prolongado suelen tener los partidos de playoff de una temporada en la del año siguiente.



Golden State ha tenido problemas poco comunes con pérdidas de balón y la defensa al comenzar esta temporada, aunque los Warriors comenzaron a recobrar su sello con una victoria 141-113 contra los Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche.



Cleveland ha lidiado con lapsos defensivos también y los Cavaliers acudieron a la fiesta anual de Halloween de LeBron James esta semana con una racha de tres juegos perdidos.