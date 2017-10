Piqué dejaría la Selección antes de 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gerard Piqué, habló con los medios sobre el tema actual que atraviesa Cataluña, mencionando “que los catalanes no son los malos, simplemente queremos votar”. Además añadió su amor por ser catalán; ““Cuando se vota se puede votar que sí, no o en blanco, pero se vota. Con el franquismo no se podía votar y eso es un derecho que tenemos que defender. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca”.Fue justo entonces cuando el defensor blaugrana no pudo contener las lágrimas y se mostró a favor de dejar la Selección Española si la Federación se lo pidiera. "Si el mister o la Federación piensa que soy un problema me echaré a un lado y dejaré la Selección antes de 2018".Por último, Piqué, declaró en contra de Mariano Rajov. “Estamos ante un presidente del Gobierno que tiene el nivel que tiene, va por el mundo y no sabe ni hablar inglés”.Concluyendo ante los medios su sentir por Cataluña y su gente; “Estoy muy orgulloso de Cataluña y toda su gente. Esta gente se lo merece todo y más. Cómo se han manifestado, lo pacíficos que han sido. Que lo sigan haciendo igual. Hasta hoy, hasta siempre, que sean así. Que por mucho que los inciten, que canten más alto”.