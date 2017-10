O.J. Simpson sale de prisión después de 9 años por robo

LAS VEGAS(AP )

O.J. Simpson se convirtió en un hombre libre el domingo después de cumplir 9 años en prisión por un caso de robo a mano armada.Simpson fue liberado poco después de la medianoche del Centro Correccional Lovelock en el Norte de Nevada, informó a The Associated Press la portavoz de prisiones estatales, Brooke Keast.Dijo que no conocía a la persona que recogió a Simpson y tampoco sabía a dónde iría la ex estrella del futbol americano en sus primeras horas de libertad.Las autoridades correccionales publicaron un video en medios sociales donde se ve a un empleado de la prisión diciendo a Simpson que salga por una puerta. Se ve que él responde “OK” mientras se va, vestido una gorra de béisbol, una chaqueta de mezclilla, pantalones vaqueros y calzado deportivo blanco.Tom Scotto, un amigo cercano de Simpson que vive en Naples, Florida, dijo por mensaje de texto que estaba con él después de su liberación. Scotto no dijo a dónde irían y tampoco comentó si su hermana Shirley Baker o la hija de él, Arnelle Simpson, ambas residentes de California, estaban con Simpson.Los tres estuvieron en la audiencia de libertad condicional en julio.Simpson había dicho que quería regresar a Florida, donde vivió antes de su condena por robo a mano armada en Las Vegas por una confrontación que tuvo en septiembre de 2007 con dos vendedores de artículos coleccionables deportivos.En un caso por separado, Simpson fue absuelto en 1995 por el asesinato de su ex esposa y un amigo de ella.