UEFA investiga a PSG por fichajes de Neymar y Mbappé

GINEBRA (AP )

Paris Saint-Germain tendrá que responder ante las autoridades del futbol por sus históricos fichajes de Neymar y Kylian Mbappé.



La UEFA puso en marcha una investigación sobre las finanzas del PSG por su “actividad reciente en el mercado de transferencias”, que provocó sospechas de que el club propiedad de la familia real de Catar está burlando las reglas diseñadas para controlar los gatos desmedidos en el futbol europeo.



El comité de supervisión financiera de la UEFA intervino después que PSG fichó a Neymar del Barcelona por la cifra récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares), y el jueves adquirió a Mbappé del Mónaco en un trato bastante llamativo: un préstamo por una temporada, con un compromiso a pagar unos 180 millones de euros (216 millones de dólares) el próximo año.



Ese pacto por el delantero francés de 18 años pareció ser una manera de PSG de intentar evadir el reglamento de fair play financiero de la UEFA, que busca asegurar que los clubes no gasten más en fichajes y salarios de lo que generan en ingresos deportivos.



“La investigación se enfocará en el cumplimiento del club con el requisito de no tener pérdidas, especialmente a raíz de su actividad reciente en el mercado de transferencias”, dijo la UEFA en un comunicado.



PSG no respondió de inmediato al anuncio del organismo rector del fútbol europeo, que se produjo menos de 24 horas después del cierre del mercado de verano en Francia.



El caso podría resultar embarazoso para el equipo de dueños cataríes, y parece ser un indicio de que la UEFA será más estricta con los clubes que gastan a manos llenas bajo el mandato de Aleksander Ceferin.



La UEFA puede llegar a suspender a equipos de la Liga de Campeones por violaciones del reglamento, aunque hasta ahora no hay indicios de que vaya a ser el caso de PSG, que comenzará a disputar la fase de grupos del torneo este mes.



De todas formas, la venta de otras figuras del plantel francés parece inminente en el próximo mercado de enero, de manera que el equipo pueda balancear sus cuentas y satisfacer a los auditores de la UEFA.



“En los próximos meses, la comisión inspectora del organismo de control financiero de la UEFA se reunirá periódicamente para evaluar cuidadosamente toda la documentación relacionada con este caso”, dijo la UEFA.



La UEFA implementó el fair play financiero hace ocho años por iniciativa del entonces presidente Michel Platini, aunque siempre hubo dudas de que los clubes más poderosos realmente fuesen sancionados.



El hecho de que el hijo de Platini, Laurent, empezó a trabajar con un grupo vinculado con los dueños cataríes de PSG alimentó el escepticismo.