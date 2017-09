Rooney es detenido por conducir ebrio; libre bajo fianza

LONDRES(AP )

Wayne Rooney ha sido acusado de conducir en estado de ebriedad y fue liberado bajo fianza, pero deberá presentarse ante la corte a mediados del mes, informó la policía de Cheshire el viernes.



De acuerdo con los reportes, el delantero del Everton de 31 años fue detenido por la policía cerca de su casa en las afueras de Manchester el viernes por la madrugada. Deberá comparecer en el tribunal el 18 de septiembre.



Rooney es el máximo goleador de la selección de Inglaterra y del Manchester United. El mes pasado anunció su retiro del equipo nacional.



Esta temporada Rooney se reunió con el Everton, su primer club, después de 13 años en Old Trafford.



Ganó una Liga de Campeones y cinco títulos de la Liga Premier con el uniforme del United.



El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, quería que Rooney volviera a la selección tras su sólido arranque de campaña con el Everton, donde ha anotado en sus primeros dos partidos de la Premier en la presente temporada.



Pero el ex capitán inglés decidió concentrarse en su carrera en el club.



Rooney anotó 53 goles en 119 actuaciones con Inglaterra, y Southgate declaró el mes pasado que pensaba que el delantero podría tener un futuro como entrenador o mentor con la selección nacional.



Rooney ha mostrado una conducta errática dentro y fuera de la cancha a lo largo de su carrera.



Si bien impuso records con Inglaterra, su periodo con la selección fue en ocasiones menos distinguido.



Después de la que resultó ser su última participación -frente a Escocia en noviembre- fue criticado por una noche de juerga en el hotel donde se hospedaba la selección.



La Asociación de Fútbol de Inglaterra indicó en ese entonces que Rooney no asumía sus responsabilidades como capitán luego de ser fotografiado adormilado en una boda en el hotel cuando su puesto en el equipo de antemano estaba en duda.