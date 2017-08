Conclusiones de Coudet tras victoria de Xolos ante Puebla

TIJUANA, Baja California(GH)

Eduardo “Chacho” Coudet se mostró autocritico luego de conseguir su primera victoria como entrenador de Xolos.



En conferencia de prensa posterior al encuentro, Eduardo Coudet comentó en lo que tiene que mejorar el equipo, explicó la razón de su once inicial y se expresó sobre el tema de los arqueros.



“El primer tiempo creo que tuvimos bastante tenencia, tenemos que mejorar lo retrocesos con espacios porque creo que nos agarraron mal en alguna situación”, dijo.



Asimismo, comentó que trató de que el equipo jugará más adelante el encuentro pero que por inercia se tiraron a defender.



“La necesidad que teníamos de comenzar a ganar. Muchas veces en estas circunstancias se da que el equipo se comienza a meter un poco (atrás) intentado cuidar el resultado y por más que yo grité bastante, es difícil sacar el equipo para adelante, es normal. Tenemos mucho para mejorar”, explicó.



No quiso entrar mucho en el tema de los porteros, solo habló sobre la valoración de uno u otro cuando no están en la cancha.



“En los casos individuales, para bien o para mal, ni pensar que es el mejor cuando le toca andar bien ni pensar que es el peor cuando no le toca”, indicó.



La elección de jugadores se dio más por un tema físico de los jugadores que táctico.



“Teníamos que aprovechar nuestro campo y hacer un partido físico desde el arranque, salvo Malcorra y Perez, todos los jugadores estaban frescos en la parte física”, finalizó.