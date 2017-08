América busca su primer triunfo de local ante Atlas en Copa

(Tomada de la Red)

América inicia su participación en la Copa MX ante uno de los rivales más fuertes en el torneo de Liga: Atlas.Las Águilas y los rojinegros forman parte del grupo 3 junto con Potros UAEM, quienes cayeron 2-1 ante los de Guadalajara en la primera semana de actividad.Los azulcrema llegan a este duelo luego de vencer 2-0 a Pachuca en Liga, sin embargo Atlas es líder de ese certamen y ha ganado sus tres compromisos del semestre (venció a Pumas, a León y a Potros UAEM).En el pasado torneo de Copa, América fue segundo lugar de su grupo y quedó eliminado por Xolos en octavos de final. Aun así, destacó la actuación de Silvio Romero quien compartió el liderato de goleo del torneo con tres anotaciones.Atlas, por otro lado, fue tercero de su sector y no superó la fase de grupos.Con estos antecedentes, América es favorito según las apuestas deportivas con -125, mientras que la victoria de Atlas paga +350 y el empate, +250.Los momios además ofrecen +100 por un over de 2.5 goles y -125 por un under. Si los dos equipos anotan se paga -120.Además, si América gana, pero los dos equipos anotan, se ofrece +300 y +200 si vencen y mantienen el cero atrás.Estas combinaciones a favor de Atlas otorgan +750 y +650, respectivamente. Oddsshark también agrega que si América gana por un gol de diferencia se paga +260 y +400 si lo hacen por dos. Si Atlas vence por uno se paga +500 y +1000 si la ventaja es por dos goles.PRONÓSTICO: América 1-2 Atlas