Desechar condena de Hernández recompensaría suicidio: Fiscal

BOSTON(AP )

Si un juez desestima el fallo de culpabilidad por asesinato dictado a Aaron Hernández, estará recompensando al ex jugador de la NFL por su suicidio “consciente, deliberado y voluntario”, advirtieron los fiscales el lunes.



Hernández purgaba una cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por la muerte de Odin Lloyd, exjugador de una liga menor de fútbol americano, ocurrida en 2003. El ex tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra se ahorcó en su celda el 19 de abril, cinco días después de que se le exoneró por otros dos homicidios, acaecidos en 2012.



La semana pasada, los abogados de Hernández pidieron que el fallo de culpabilidad contra Hernández por la muerte de Lloyd fuera desechado, bajo un principio legal en Massachusetts. Dicho criterio señala que, cuando un acusado muere antes de que surja un fallo sobre su apelación, se debe desechar el caso.



No se habían realizado audiencias sobre la apelación de Hernández antes del suicidio.



El lunes, en un documento presentado ante la corte, el fiscal de distrito del condado de Bristol, Thomas Quinn III argumentó que la muerte de un acusado mientras se atiende la apelación no siempre deriva en que se desestime el fallo, “como en los casos en que, tal como ocurrió aquí, la muerte del acusado es el resultado de su propio acto consciente, deliberado y voluntario”.



“En sus circunstancias, debe alcanzarse un equilibrio entre los intereses que favorecería una desestimación, los efectos de los actos del acusado para afectar los intereses de la justicia y de la validez del fallo de culpabilidad”, escribió Quinn.



Los fiscales argumentaron también que si se desecha el fallo de culpabilidad, se actuaría de manera inconsistente con nuevas leyes en otras jurisdicciones, las cuales prefieren “alcanzar un equilibrio razonable entre los derechos de las víctimas y los de los acusados”.



Agregaron que si se anula el fallo de culpabilidad, se hará caso omiso al hecho de que existía una “mínima posibilidad de éxito” de la apelación de Hernández.



Linda Thompson, integrante del equipo de abogados de Hernández para el recurso de apelación, consideró la semana pasada que el fallo de culpabilidad no era definitivo. Recordó que la apelación automática a la que tenía derecho el ex deportista no se había atendido en el momento de su muerte.