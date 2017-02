JJ Watt está saludable, y listo para volver a dominar

HOUSTON (AP )

J.J. Watt está saludable después de perderse la mayoría de la temporada por una cirugía de espalda, y el astro de los Texans de Houston está ansioso por demostrar que puede jugar incluso mejor que antes."Es emocionante pensar que puedo alcanzar un nivel incluso superior", dijo Watt el miércoles. "No se trata de tratar de volver a jugar y ser un jugador cualquiera. Sigo tratando de ser lo que era antes, e incluso mejor que antes... si no estoy tratando de ser el mejor jugador en la historia, entonces le estoy quedando mal a todos".Watt, elegido como el mejor jugador defensivo de la NFL las dos últimas temporadas, se perdió la pretemporada de Houston tras ser operado en julio por un disco herniado. El defensive end jugó en los tres primeros partidos de la temporada regular, antes de volver a lastimarse la espalda y perderse el resto de la campaña por una cirugía.Watt había jugado los 16 partidos de temporada regular en cada una de sus cinco primeras temporadas en la liga. Las dos cirugías de espalda fueron después de otra operación en las vacaciones por una lesión de ingle.El defensor señaló que fue difícil estar inactivo por primera vez en su carrera."Cuando te operan tres veces en un año, vas a tener algunos días en los que no te sientes tan bien, y los hubo", dijo. "Hubo algunos días muy difíciles, pero en esos momentos aprendes mucho de ti mismo. En esos momentos aprendes lo que es importante para ti, quién es importante para ti. En realidad uno aprende qué quiere hacer, qué es importante para ti".