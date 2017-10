Científicos chinos logran crear un arroz que crece en agua salada

(Tomada de la Red)

Unos científicos chinos han creado un arroz único que puede crecer en agua salada tras varias décadas de esfuerzos por parte de los investigadores, granjeros, hombres de negocios y gobierno chino.La investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Arroz Tolerante a Alcalinos y Salinos de Qindao, Shandong, donde se cosecharon entre 6,5 y 9,5 toneladas de arroz en agua salada.De acuerdo a la noticia publicada en el South China Morning Post, el arroz fue cultivado en una playa del norte de China con el agua del mar Amarillo en vez de un típico arrozal.Los científicos están muy satisfechos con el resultado, puesesperaban que la cosecha no fuera mayor de 4,5 toneladas por hectárea.China tiene un millón de kilómetros cuadrados de tierra baldía por su alta salinidad y alcalinidad, y gracias a este avance, podría usarlos para cosechar y producir 50.000.000 de toneladas de arroz que podrían alimentar a más de 200.000.000 millones de personas. Según declaraciones de Yuan Longpin, el ‘padre del arroz híbrido’, la producción de arroz del gran país asiático podría aumentar en un 20%.Otras ventajas de cultivar arroz en agua salada es que puede contener mayores niveles de micronutrientes comunes en aguas salinas, como el calcio, mientras que la sal podría hacer que disminuyeran las bacterias patógenas, lo que significaría un menor uso de pesticidas.Pero no todo son ventajas. El precio del kilo de arroz ‘Yuan Mi’ es muy elevado: 50 yuanes por kilo, unos 6,4 euros, lo que significa que es ocho veces más caro que el kilo de arroz convencional. Este elevado costo no ha impedido que el pasado mes de agosto más de 1.000 personas hayan hecho su pedido por internet y que se hayan vendido ya seis toneladas del arroz híbrido.Fuente: INVDES.COM