Apple presentará nuevos iPhones el 12 de septiembre

SAN FRANCISCO, EU(AP )

Los fans de Apple y los inversionistas no deberán esperar mucho tiempo para saber qué les depara el fabricante de iPhone. La compañía envió invitaciones a la exhibición anual posterior al Día del Trabajo, que se realizará el 12 de septiembre.



Apple es fiel a su costumbre de no anticipar nada, pero ésta suele ser la ocasión anual en la que presenta los nuevos modelos de sus celulares iPhone.



La pregunta es si Apple revelará un nuevo tipo de iPhone, más delgado y con pantalla más grande, para festejar el décimo aniversario del teléfono. Aunque así sea, probablemente también anunciará actualizaciones para el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus del año pasado.



Es el primer evento de Apple en el Teatro Steve Jobs de su nueva sede en Cupertino, California.



El Día del Trabajo se festeja en Estados Unidos el primer lunes de septiembre.