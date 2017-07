Hackean extensión de Copyfish de Google Chrome

(Tomada de la Red)

Gracias a navegadores comopodemos transformar aplicaciones simples en herramientas útiles para resolver nuestras tareas diarias de una forma más fácil y ahorrar tiempo.La vulnerabilidad también es un problema que se presenta en estos navegadores, por lo que de ser atacada por algún pirata informático, pueden controlarla y crear una extensión falsa, situación que le paso aes una extensión OCR perteneciente a Google Chrome, la cual identifica los caracteres escritos en imágenes y permite transformarlos en textos para copiarlos.Los textos pueden ser traducidos en distintos idiomas, de acuerdo con información de Teckrispy , esto mediante un correo electrónico el cual fue enviado por desarrolladores de la extensión, presuntamente enviado por Google.En el correo enviado se pedía actualizar Copyfish o de otra forma la eliminarían.El desarrollador de Copyfish se traslado a la página de inicio de sesión de Google, tras pulsar el enlace de ‘continuar’, en donde tras introducir la contraseña que es solo para los desarrolladores de Google, los hackers se apoderaron de la extensión.Tras el hackeo, al día siguiente del suceso, fue presentado ante los usuarios la actualización 2.8.5 de la extensión, la cual no fue llevada a cabo por desarrolladores de Copyfish. Algo que desconcertó a usuarios, ya que Chrome realiza actualizaciones automáticamente.No obstante, los hackers movieron Copyfish a su cuenta de desarrollo, es por ello que los desarrolladores no tienen ninguna opción ni posibilidad de controlarla, así como tampoco lanzar una versión nueva.Por el momento no se sabe con certeza que cambios fueron realizados en Copyfish tras el ataque, pero usuarios se quejan del exceso de publicidad. Por lo queSi deseas desinstalarlo solo deberás ingresar aen tu navegador, ubicar a Copyfish y pulsar el ícono de papelera para eliminarla.