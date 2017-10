Ingeniero de Google enseña cómo puede ser espiado si usa iPhone

(Tomada de la Red)

Un ingeniero de Google descubrió una alarmante configuración de privacidad de los teléfonos iPhone que permite espiar al dueño del dispositivo, informa el portal The Next Web.Felix Krause, experto en sistemas operativos para teléfonos móviles, desarrolló una aplicación para dispositivos de Apple que tras solicitar al usuario el acceso a la cámara, continúa registrando fotos y videos sin que el dueño sospeche nada.El ingeniero muestra el 'modus operandi' de la traicionera aplicación en un video subido a YouTube. Al comienzo, el programa pide el permiso para acceder a la cámara, tal y como lo hacen numerosas aplicaciones disponibles en la tienda iTunes.Luego, este software continúa registrando imágenes tanto a través de la cámara principal como de la frontal.Mientras está abierta, la aplicación es capaz de fotografiar y filmar al usuario, analizar sus expresiones faciales e incluso trasmitir el contenido registrado en vivo de manera totalmente inadvertida.La solución a largo plazo que propone Krause es rediseñar el sistema operativo iOS de manera que los dispositivos enciendan alguna señal de advertencia siempre que la cámara esté grabando.O bien implementar una limitación para que los permisos de acceso para las aplicaciones expiren tras cierta cantidad de tiempo.Mientras tanto, la solución más sencilla, aunque probablemente no sea la más cómoda, es utilizar pequeños accesorios para el teléfono que obstruyan la lente de la cámara mientras el usuario no necesite registrar imágenes.