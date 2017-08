Corte surcoreana asocia a Samsung con una enfermedad laboral

SEÚL, Corea del Sur. (AP)

La Corte Suprema surcoreana falló que una ex empleada de una fábrica de pantallas LCD de Samsung a la que se diagnosticó esclerosis múltiple sufre una enfermedad causada por su trabajo, revirtiendo veredictos de tribunales inferiores que habían fallado contra la trabajadora por falta de pruebas.



La corte determinó que había una relación significativa entre la enfermedad de Lee Hee-jin y los riesgos de su lugar de trabajo, en una decisión histórica que podría ayudar a otros trabajadores enfermos del sector de la tecnología que tienen problemas para demostrar el origen de sus padecimientos.



Varios tribunales inferiores habían rechazado su demanda debido en parte a que no había registros públicos disponibles sobre sus condiciones de trabajo. El Ministerio del Trabajo de Surcorea y Samsung se habían negado a entregarlos a un tribunal por razones de secreto industrial.



En su fallo del martes, la corte dijo que la falta de pruebas y las deficiencias de la investigación no deben pesar sobre la trabajadora enferma.



Estas circunstancias especiales deben considerarse en favor del trabajador, sostuvo la corte.



Lee, de 33 años, empezó a trabajar en una fábrica Samsung en Cheonan, al sur de Seúl, en 2002 cuando era estudiante de último año de secundaria. Debía evaluar casi 100 pantallas por hora, identificar las defectuosas y frotarlas con alcohol isopropilo. Trabajaba cerca de líneas de montaje que usaban otras sustancias químicas.



Después de tres años de trabajo en Samsung, denunció síntomas de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. Renunció a Samsung en 2007.



Lee presentó su primera denuncia en 2010 a una agencia del gobierno, la que rechazó su pedido de compensación. Llevó su caso a las cortes y sufrió dos reveses antes de la victoria del martes.



“Fue un viaje largo pero me siento muy feliz”, dijo Lee en un mensaje de texto.



Es la tercera trabajadora de Samsung que sufre esclerosis múltiple, pero la primera que gana en la Corte Suprema, de acuerdo con SHARPS, un grupo que promueve la salud de los trabajadores del área tecnológica.



La Corte Suprema dijo que el alto nivel de estrés físico y mental en su trabajo, las extensas jornadas, el contacto diario con una sustancia química y la posible exposición a otras sustancias empleadas en líneas de montaje cercanas, así como la ausencia de la enfermedad en su historia clínica familiar bastaban para emitir un fallo a su favor.



Samsung se negó a hacer declaraciones el miércoles.