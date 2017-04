Estudio revela que la realidad puede ser una ilusión del cerebro

(Tomada de la Red)

La mayoría de investigaciones acerca de la realidad suponen que esta surge en el cerebro con base en información enviada desde nuestros sentidos, fenómeno conocido como 'proceso ascendente'.No obstante, un compendio de estudios publicados recientemente asegura que esta es una creación del cerebro con base en nuestro conocimiento y nuestras experiencias previas, un proceso denominado 'procesamiento de arriba hacia abajo' o 'procesamiento predictivo'.Según detalla la revista 'New Scientist', gran parte de lo que interpretamos como realidad es una fabricación mental y una "alucinación".Un ejemplo simple de ello es cuando tomamos una botella en la mano: el peso que percibimos al levantarla es sobre todo resultado de qué tan pesada espera el cerebro que sea.A través de pruebas con objetos de distinto peso y tamaño, los expertos demostraron que las personas por lo general optan por asociar mayor tamaño a mayor peso, aunque de facto no lo sea.Así, las expectativas sobre el mundo afectan la percepción de la realidad.Wanja Wiese y Thomas K. Metzinger, de la Universidad de Maguncia (Renania-Palatinado, Alemania), y principales autores del estudio, aseguran que aunque esta teoría no es nueva y ha sido considerada durante mucho tiempo, su trabajo hace énfasis en la idea de que el conocimiento previo es una característica generalizada de la percepción.No solo está presente "cuando la información sensorial es confusa o ambigua"."El cerebro crea constantemente estimaciones estadísticas que funcionan como representaciones de lo que actualmente hay en el mundo", aseguran los investigadores.Nuestras predicciones acerca de lo que apreciamos se basan en una serie de factores, incluyendo nuestras experiencias individuales y el estado emocional.Todo lo que percibimos, es un simulacro de la realidad, concluye la publicación.