Funciones de iPhone sin las que no podrás vivir

(Tomada de la Red)

Algunas de estas funciones están disponibles únicamente en versiones recientes de iPhone (por ejemplo, las Live Photos de iPhone 6s en adelante), pero la mayoría de las que hemos seleccionado están disponibles en todos, así que da igual que tengas un iPhone 4, 7, 8 o X, podrás utilizarlas en tu dispositivo sea cual sea.Entre los trucos que descubrirás en las siguientes líneas hay algunos que llevan mucho tiempo en los dispositivos de Apple, como la opción de agitar para deshacer, y otros que acaban de llegar como, por poner algún ejemplo, la posibilidad de escanear directamente desde iOS, liberar espacio de almacenamiento haciendo que las apps que no utilices a menudo se borren automáticamente o impedir que las apps te soliciten las habituales peticiones de valoración.A muchas personas les sigue sorprendiendo que iOS siga escondiendo tantos'secretos'. Y esto es bastante lógico. Se trata de un sistema operativo aparentemente muy sencillo y para muchos incluso limitado. Pero la realidad es otra, es un sistema muy completo, que no para de mejorar y que incluso sigue dando sorpresas a personas que llevan años utilizándolo… Y no solo con las funciones que llegan con nuevas versiones, sino también con algunas que han pasado desapercibidas durante mucho tiempo y que de pronto descubren para terminar convirtiéndose en imprescindibles en su día a día.Grabar en vídeo la pantallaUna función que muchas personas llevaban tiempo pidiendo y que por fin está disponible en iPhone, iPad y iPod Touch gracias a la reciente llegada de iOS 11.Capturar en vídeo la pantalla de un iPhone desde el propio dispositivo es tan sencillo como desplegar el Centro de Control (deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba) y tocar sobre el icono que muestra un círculo dentro de otro.Si el icono no te aparece puedes activarlo desde Ajustes - Centro de Control - Personalizar controles.Una vez iniciada la grabación la barra de estado se pondrá de color rojo y no tienes más que tocar sobre ella para detener la grabación cuando desees.Eliminar automáticamente las apps que hace mucho que no utilizasLa capacidad de almacenamiento de los dispositivos iOS es limitada y muchas personas se quedan sin espacio de manera habitual. Si es tu caso esta nueva opción de iOS 11 te encantará.El sistema operativo se encarga de manera completamente automática y transparente de desinstalar las apps que no utilices a menudo. De esta forma se libera espacio de almacenamiento en el dispositivo y si en algún momento necesitas la app de nuevo no tienes más que descargarla de la App Store. Además, esta función se encarga de conservar tus datos de usuario en la app, por lo que al volver a instalarla todo estará como lo habías dejado.Si te parece útil y eres de los que se suele quedar sin espacio de almacenamiento puedes activar esta opción desde Ajustes - iTunes Store y App Store - Desinstalar apps no utilizadas.Agitar para deshacerÉsta es una función que está disponible en los dispositivos móviles de Apple desde hace mucho tiempo, pero por alguna razón no es demasiado conocida.Imagínate que estás modificando una nota y eliminas algo de texto que no querías o que te equivocas a escribir… ¡Desastre! Nada más lejos de la realidad, simplemente agita el móvil y podrás deshacer los últimos cambios realizados.Una suerte de Comando + Z o Control + Z tan socorrido en los ordenadores y que también está disponible de esta manera en iOS.Utilizar las Live Photos para mejorar una foto¿Has hecho una foto y no te acaba de convencer el resultado? ¿Aparece una de las personas de la foto con un gesto raro o los ojos cerrados? Quizá las Live Photos puedan ser la mejor opción para solucionar este problema.Al hacer una foto en un iPhone 6s o superior se guardar una Live Photo. Éstas son fotos que, además, guardan unos segundos de vídeo y audio. Gracias a esto es posible editarlas y seleccionar como foto alguno de los frames de vídeo guardados.Para ello debes abrir la foto desde la app Fotos, tocar sobre el botón Editar y podrás pasar los frames de vídeo uno a uno desde la barra que aparecerá en la parte inferior de la foto. Revisa si hay algún frame que te guste más que la foto que el iPhone guardó y toca sobre Convertir en foto clave.Esto es todo, de esta forma quizá puedas solucionar las fotos que no te acaban de convencer por pequeños detalles producidos por el movimiento, indica Muy Interesante Aplicar efectos Bucle, Rebote o Larga Exposición a las fotosBucle, Rebote o Larga Exposición son tres efectos que están disponibiles en iOS 11 y que se puede aplicar a las Live Photos gracias a los segundos de vídeo que guardan.Son tres efectos que últimamente se ven mucho en las redes sociales, especialmente el bucle.Para aplicar estos filtros a cualquier Live Photo de tu iPhone debes abrir la foto en cuestión desde la app Fotos y una vez abierta deslizarla hacia arriba. Al hacerlo verás aparecer un menú llamado Efectos y lo único que debes hacer es tocar sobre el efecto que quieras aplicar.Mover varias apps a dentro de una carpeta en un solo pasoOrdenar los iconos de las apps instaladas en un iPhone, iPad o iPod Touch puede llegar a ser un auténtico suplicio, aunque con iOS 11 la cosa mejora un poco gracias a la posibilidad de poder mover varias apps al mismo tiempo.Gracias a esto crear una carpeta con todas las apps que queramos en un solo paso resulta mucho más sencillo y, más importante, rápido.Para utilizar esta función debes tocar una de las apps instaladas y mantener el dedo hasta que todas empiecen a temblar. En ese momento toca sobre una de las apps que quieres mover o meter en una carpeta y mantén el dedo encima. Sin despegar el dedo de la pantalla, selecciona las demás apps dando un toque sobre ellas con otro dedo y verás que se van agrupando sobre el primer dedo que sigue tocando la pantalla.Una vez seleccionadas todas, lo único que debes hacer es moverlas a la posición donde las quieres dejar o dejarlas encima de otra para que se cree una carpeta en la que estarán todas las apps seleccionadas.¿Útil, no te parece?Escanear documentos sin instalar ninguna appOtra función útil y que ha pasado bastante desapercibida por estar un poco oculta dentro de la app Notas.Para escanear documentos desde la app Notas de iOS 11 debes abrir una nota, tocar sobre el icono + que aparece justo encima del teclado y seleccionar la opción Escanear documentos.Se abrirá la cámara y el último paso es enfocar con ella sobre el documento que quieres escanear para que automáticamente lo guarde dentro de la nota.Leer códigos QR desde la app CámaraIgual que ocurre con el truco anterior, para leer códigos QR desde iPhone o iPad hasta ya no es necesario recurrir a una app de terceros.El propio iOS 11 integra esta función de manera nativa en la app Cámara, por lo que leer un código de este tipo se simplifica mucho más de lo que ya era.Lo que debes hacer para leer un QR desde tu iPhone o iPad es abrir la app Cámara y enfocar al código QR. El dispositivo se encargará de todo de manera automáticamente y te ofrecerá abrir la dirección que esconde el código.Dejar de recibir peticiones de valoración de appsLas valoraciones de apps en la App Store son una gran ayuda para los desarrolladores y también para que nosotros como usuarios tengamos más fácil descubrir nuevo software útil para nuestros dispositivo.Los desarrolladores saben que tener valoraciones es vital para que su app sea un éxito y debido a ello algunas apps piden de vez en cuando que dejemos nuestra valoración en la tienda si estamos contentos con ella.Sin embargo algunos desarrolladores abusan de esta posibilidades y llega a resultar molesto. Apple lo sabe y en iOS 11 ha implementado una opción para que podamos deshacernos de las peticiones de valoraciones para siempre.Si quieres activar esta opción puedes hacerlo desde Ajustes - iTunes Store y App Store desactivando el interruptor de la opción Valoraciones dentro de la app.Apagar el Bluetooth y el WiFi por completo para ahorrar bateríaSiempre se ha recomendado apagar el Bluetooth y el WiFi cuando no los necesitemos para reducir el consumo de batería. Lo habitual desde hace varias generaciones de iOS es hacerlo directamente desde el Centro de Notificaciones, pero con iOS 11 esto no es posible.Sí, el Centro de Notificaciones de iOS 11 dispone de los botones de WiFi y Bluetooth, pero a diferencia del comportamiento que tenían en generaciones anteriores no se apagan por completo, sino que simplemente desconectan las redes o dispositivos conectados.Apple explica este cambio de comportamiento diciendo que dejarlos activos permite a ciertas funciones de iOS seguir funcionando con normalidad. Por ejemplo, Hand-Off o el Portapapeles universal.Para apagar el WiFi o el Bluetooth por completo en iOS 11 es necesario acceder a Ajustes y después a Wi-Fi y Bluetooth donde sí podremos apagar ambas conectividades por completo y así reducir el consumo de batería.