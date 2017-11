¿Dónde quedan los coleccionistas en un futuro de automóviles autónomos?

(Tomada de la Red)

El padre que lleva a un hijo a la escuela, la familia que viaja de vacaciones por carretera, la ejecutiva que lee el diario camino al trabajo... Y nadie está al volante, si es que hay uno.El salón del automóvil de Los Ángeles (AutoMobility LA) se concentró el martes en mostrar que los automóviles autónomos serán una realidad, aunque el "cuándo" aún está una duda.Según algunos miembros de la industria, hay temas importantes que resolver, a pesar de que la tecnología está en pleno desarrollo y estará disponible en menos de 15 años.Y aquello de sentir el motor vibrando a través del volante, cambiar las velocidad, acelerar, tener dominio de la máquina quedó prácticamente excluido de este debate futurista que precedió a las presentaciones de grandes fabricantes como BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Mazda, Porsche, Jeep y Volvo, pautadas para este miércoles.Es una de las preocupaciones de JR Hildebrand, expiloto de carreras: ¿dónde queda esa emoción, ese contacto con el automóvil? ¿Qué pasa una vez que "se eliminen nuestros privilegios de conducir"?"Hay un elemento con la máquina que es físico", dijo en uno de los debates del Auto Show. "Ese control y libertad de elegir que existe" al conducir "que una vez que lo perdamos lo vamos a extrañar", advirtió.Alex Roy, piloto de rally y editor de una revista especializada, confía que la "conducción humana sobrevivirá por un largo largo tiempo". "La naturaleza humana es más poderosa que la economía y la gente es irracional", declaró a la AFP."En el pasado, teníamos que cazar o pescar para convertirnos en hombres, en el mundo real es sacar el permiso de conducir. Si quitas eso, ¿con qué la reemplazas?", preguntó.La respuesta aún no se sabe, como no se sabe a ciencia cierta cuándo los automóviles se conducirán solos, indica Informe 21 Pero no hay duda de que hacia allá apunta el futuro. "No es una utopía", aseguró Peter Schwarzenbauer, miembro de la junta directiva de BMW, durante una presentación en este Auto Show. "Creemos que será una realidad", aseguró.Ya los automóvil eléctricos aparecen cada vez más en escena -ya sea en versiones híbridas o parcialmente autónomas- en un momento en el que cada vez más países anuncian el abandono progresivo de los coches a gasolina y diésel.Aunque aún afrontan desafíos como los costos -las baterías, por ejemplo, tienen altos precios- seguido por la necesidad de ampliar la red de recarga de vehículos, hacerla eficiente, rápida y más barata que el combustible."El conductor más seguro"En varias ciudades de Estados Unidos ya pueden verse los modelos de prueba de automóviles autónomos rodando por las calles.Aún nada bonitos, lejos de los diseños futuristas que Schwarzenbauer estimó estarán en la calle para 2030.Por lo general, una furgoneta con una especie de gran bulbo en el techo con cámaras y radares, como la de Waymo, que completó 4 millones de millas (6,4 millones de kilómetros) en pruebas de su coche manejado sin conductor."Estamos construyendo el conductor más seguro", explicó el presidente ejecutivo de la empresa, John Krafcik.La mayoría de los grandes fabricantes ha prometido las primeras producciones en serie de automóviles autónomos entre 2020 y 2021.Tom Gebhardt, director general de Panasonic en Norteamérica, estima que para 2030, el 15% de la flota de vehículos será autónoma. "No hay duda, va a pasar, es una cuestión de cuando", indicó. "La gente siempre dice que no tiene tiempo" y esta tecnología, estimó, les permitirá tener más.Por lo pronto, los vehículos son más "inteligentes" para ayudar a los conductores a tener un viaje más seguro, aunque la tasa de muertes en accidentes de tránsito subió a su nivel más alto desde 1964, según los datos presentados por AutoMobility LA.Tina Quigley, gerente de la comisión de transporte del sur de Nevada, sueña con una flota de vehículos autónomos en Las Vegas, la capital del juego. "Si el 10% de nuestros vehículos fueran autónomos, podríamos reducir las muertes en decenas de miles", dijo a la AFP, asegurando no ser una amante del volante.