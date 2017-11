Se filtran en la Red las nuevas funciones probadas por Instagram en secreto

(Tomada de la Red)

Instagram se prepara para lanzar una versión renovada de la aplicación que incluirá algunas de las funciones más esperadas por los habitués de esta red social, informa el portal The Next Web.Por el momento, las novedades han sido incorporadas de manera separada a pequeños segmentos de usuarios para evaluar tanto los aspectos técnicos como la respuesta por parte de los seguidores de Instagram.En caso de obtener resultados satisfactorios, las nuevas funcionalidades serán extendidas al resto de 'instagramers'.RegramUna de las opciones más pedidas por el público será el botón 'Regram', el cual permitirá compartir las publicaciones hechas por otros usuarios a través de sus cuentas de Instagram, indica Informe21 asta ahora, la alternativa era guardar los archivos multimedia del autor original y volver publicarlos como propios, o bien recurrir a aplicaciones externas que permiten compartir publicaciones ajenas, pero que no funcionan de manera segura.Archivo de 'stories'Además, la red social baraja la posibilidad de permitir que el usuario pueda conservar un archivo personal de sus 'stories', un tipo de publicaciones temporales que se eliminan al cabo de 24 horas. Por el momento no se conocen detalles concretos de esta opción, pero al menos la versión de prueba permite archivar este tipo de publicaciones más allá de su límite actual.GIFsOtra candidata para la futura versión de Instagram es la función de buscar e incluir animaciones GIF en las publicaciones. Probablemente, estas imágenes animadas serán provistas por la base de datos Giphy.Mejores amigosAsí mismo, Instagram está considerando incorporar la opción de configurar grupos de amigos cercanos, que permitirá poder compartir contenido de manera exclusiva con los contactos seleccionados.Emojis, hashtags y... ¿café?La lista de funcionalidades experimentales no termina aquí. Las nuevas opciones incluyen la posibilidad de compartir publicaciones y perfiles a través de WhatsApp, un indicador de los 'emojis' y 'hashtags' más populares del momento, la posibilidad de seguir un determinado 'hashtag', hilos de mensajes directos que se pueden fijar en la parte superior, atajos para 'emojis' mediante palabras clave y, por último, una enigmática función denominada 'agregar café'.