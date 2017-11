BlackBerry Key One, modelo 100% Android

(Agencias)

BlackBerry Key One, el nuevo smartphone de la compañía canadiense fabricado de la mano de TCL Comunications, pretende cautivar al público a través de su diseño y el software que siempre ha caracterizado a este tipo de dispositivos.



Uno de los principales objetivos del terminal es brindar una experiencia de "alta productividad", es decir, proporcionar al consumidor moderno un dispositivo que además de estar equipado con los atributos convencionales de un smartphone de gama alta como son cámaras potentes y pantallas de alta definición, cuente con un rendimiento que asegure el uso pleno de cada una de estas características.



Para hacer esto posible, el Key One tiene en su interior un procesador Qualcomm SnapDragon 625 y un GPU Adreno 506, además de una batería de larga duración que se recarga en un 50% en solo 30 minutos.



Cabe destacar que aunque el móvil fue diseñado y equipado bajo el sello distintivo de BlackBerry, se trata de "un dispositivo cien por ciento Android", comentó Luis Kovalsky, director de BlackBerry para América Latina.



Con relación al target al que está dirigido, Kovalsky remarcó que pese a que se contempló principalmente al sector empresarial, el smartphone se dirige esencialmente a un "consumidor profesional", al que define como toda persona que requiere estar conectada todo el día aún estando en la calle en especial por motivos de trabajo.



"Tenemos un montón de herramientas para satisfacer al consumidor profesional en su trabajo".



De igual manera, el ejecutivo no descartó la posibilidad de tener un público joven, el cual representa un reto por estar inmerso en un mundo donde los smartphones poseen características tan similares entre sí.



"Todos los teléfonos son iguales, es una guerra de megapíxeles, tamaños de pantalla, procesadores...queremos diferenciarnos con herramientas como nuestro teclado inteligente", explicó.



Luis Kovalsky considera que Blackberry tiene un futuro prometedor en el país debido a la buena recepción que la firma ha tenido por parte del público mexicano.



El diseño del teléfono es angosto y posee un peso de 180 gramos, así como un perfil de 9.4 mm en acabados metálicos, que de acuerdo con sus fabricantes ofrece durabilidad y resistencia.



La pantalla táctil de 4.5 pulgadas posee calidad Full HD y complementa el clásico teclado que posee la opción de configurar hasta 52 accesos directos a las aplicaciones integradas.



La resolución es de 1080×1620 que brinda buena calidad de imagen. La cámara principal es de 12 megapíxeles de pixel dual y la frontal cuenta con 8 megapíxeles.



Posee modo manual y una serie de mejoras para las imágenes capturadas. El rendimiento es auxiliado por 3GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno expandibles con una tarjeta SD.



En cuanto a la oferta en seguridad, el dispositivo móvil cuenta con apps exclusivas como son DTEK, Privacy Shade y Blackberry Hub.



Además posee la versión más reciente de Android (7.1), misma que es actualizable a la versión 8.0.



Entre los widgets incluidos el usuario puede organizar y gestionar las aplicaciones de uso frecuente. El móvil se encuentra disponible con Telcel y su precio en prepago es de 12 mil 999 pesos.