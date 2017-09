Reportan la primera explosión del iPhone 8

(Tomada de la Red)

В Тайване iPhone 8 Plus “разошелся по швам» на родной зарядке. В Японии аппарат оказался таким сразу из коробки 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/IVPCfXq85O —  Apple Pro (@RealApplePro) 29 de septiembre de 2017

En Asia el nuevo iPhone 8 salió a la venta hace una semana. Sin embargo, la demanda del nuevo producto de Apple ha caído perceptiblemente a partir de que los medios divulgaran que un 'smartphone' le estalló supuestamente a una mujer que lo había puesto a cargar, según reporta el portal Shanghaiist.El incidente ocurrió en la ciudad de Taichung, al oeste de Taiwán (China). Allí, una mujer, de la que solo se sabe que se apellida Wu, compró un iPhone 8 Plus este sábado.El dispositivo funcionó con normalidad hasta el martes, cuando decidió cargar su batería.Según las declaraciones de Wu, un par de minutos después de conectar el iPhone a la red eléctrica, estalló. Inmediatamente después, la ciudadana china lo desconectó de la misma, temerosa de que se pudiera producir un incendio.Según las fotos del iPhone divulgadas en Internet, el aparato no se partió, pero la pantalla del teléfono se desgajó del dispositivo.Al parecer que ello se debió al calentamiento y la dilatación de la batería.Wu afirma que utilizó el cargador que venía acompañando el teléfono. La mujer ha enviado el dispositivo a la oficina de servicio de Apple. Por ahora, no hay resultados oficiales sobre la causa de la explosión del iPhone.Según la información de Shanghaiist, las baterías para los iPhone 8 y iPhone 8 Plus son suministradas por las mismas empresas que proporcionaban las del Samsung Galaxy Note 7.El año pasado, este teléfono inteligente fue retirado de la venta a causa de las numerosas explosiones que se registraban en sus baterías.