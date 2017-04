Las mejores noticias de ciencia en abril de 2017

(Tomada de la Red)

El mes de abril ha llegado cargadito de noticias de lo más variado. Como siempre, en los campos de salud y astronomía ha habido muchas novedades, pero hoy queremos comenzar por otras noticias de ciencia no menos interesantes.



¿Recordáis al Homo floresiensis, ese homínido aparecido en 2003 en la isla de Flores y apodado como 'El hobbit'? Bien, pues su origen siempre ha suscitado una gran controversia. El último estudio afirma que este enigmático hombre no procedería, como se pensaba, del Homo erectus, sino del Homo habilis.



Nos vamos ahora al mundo animal, siempre lleno de curiosidades. Por ejemplo, aunque ya se conocía su existencia, se han encontrado por primera vez ejemplares vivos de Kuphus polythalamia, un extraño gusano gigante que, al parecer, gusta de vivir en lugares nauseabundos, ya que los científicos los localizaron en una laguna llena de barro podrido.



Pero no todo es desagradable en el mundo y ciencia de los gusanos: otra de las noticias de ciencia del mes nos descubre que las larvas de Galleria mellonella tienen la capacidad de degradar polietileno. Quizá nos encontramos ante una posible solución para gestionar estos contaminantes residuos plásticos.



Es posible que no te gusten los gusanos, pero sí los perros: pues bien, nuevas investigaciones han elaborado un árbol genético que aporta nuevas pistas sobre el origen del mejor amigo del hombre, y cómo evolucionaron las distintas razas de perros.



Y, antes de dejar el mundo animal, nos remontamos al año 1898, cuando dos leones atacaron y mataron a 35 personas que trabajaban en una obra ferroviaria en Kenia. En realidad, los ataques de estos felinos a una población humana no son demasiado habituales… ¿por qué lo hicieron? La respuesta está en los dientes, y te lo contamos en este artículo sobre el misterio de los leones devoradores de hombres.







El Hubble cumple 27 años

Y para celebrar la efeméride, la NASA y la ESA publicaron una preciosa imagen de una pareja de galaxias. Pero no fue esa la noticia astronómica del mes, sino otra mucho más mediática: el 19 de abril, el asteroide 2014 JO25 pasó muy cerca de la Tierra, una oportunidad perfecta para realizar observaciones astronómicas y conocerlo mejor. Aunque estaba clasificado como 'potencialmente peligroso' por el Minor Planet Center, se sabía que no había peligro de colisión.



En abril han sido, como siempre, muchas las publicaciones en el ámbito de la salud y la neurociencia. Nosotros hemos escogido tres: en primer lugar, un trabajo que demuestra cómo las drogas psicodélicas producen un estado de conciencia en nuestro cerebro muy diferente al habitual.



En segundo lugar, un estudio relacionado con el envejecimiento: un experimento con roedores consiguió revitalizar su función cerebral… ¡usando sangre procedente del cordón umbilical de bebés humanos!



Y, para terminar, un alimento de moda: el ajo negro. ¿Eres de los que se han apuntado a su consumo? Si es así, estás de enhorabuena: un trabajo indica que podría activar mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes, lo que tendría efectos cardiovasculares.