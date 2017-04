Los internautas turcos dejan de tener acceso a Wikipedia

ESTAMBUL, TURQUÍA.(AP)

Turquía ha bloqueado Wikipedia, según alertó el sábado una red que monitorea la censura en internet.



Los internautas turcos no pueden acceder a la enciclopedia gratuita en ninguno de sus idiomas desde la mañana, indicó Turkey Blocks, que se describe como un “proyecto de transparencia digital” independiente.



“La pérdida de disponibilidad concuerda con filtros de internet empleados para censurar contenido en el país”, señaló la plataforma.



Wikipedia está bloqueada según una orden administrativa provisional sin orden judicial, aunque Turkey Blocks señaló que se esperaba que la orden judicial llegara en los próximos días. La medida fue ordenada por la Autoridad de Tecnologías de la Información y Comunicación.



Las autoridades no emitieron un comunicado oficial indicando por qué se había bloqueado la web, pero medios turcos atribuyeron la medida a “contenido relacionado con terrorismo”.



La televisora NTV dijo que Ankara había exigido a Wikipedia que abriera una oficina en el país, cumpliera las leyes internacionales, acatara las decisiones judiciales y “no forme parte de la operación de censura contra Turquía”.



El acceso al sitio web volvería a abrirse si la organización cumple estas demandas y retira el contenido, según medios turcos.



Cuando los usuarios intentaban acceder al servicio sin emplear una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), las conexiones no lograban completarse y los navegadores mostraban un mensaje indicando que no se podía encontrar el sitio.