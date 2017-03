OSIRIS-REx prueba sus instrumentos y equipo científico

(Tomada de la Red)

Durante una búsqueda de casi dos semanas, el equipo de la misión OSIRIS-REx de la NASA activó el instrumento de imágenes MapCam de la nave espacial y recorrió parte del espacio que rodea a los asteroides troyanos de la Tierra - objetos que los científicos creen que puede existir en una de las regiones estables y que comparte las órbitas del Sol con la Tierra.



Aunque no se descubrió ningún troyano terrestre, la cámara de la nave espacial operó sin problemas y demostró que podía captar objetos de dos magnitudes más débiles de lo esperado originalmente.



La nave espacial, actualmente en su viaje de ida al asteroide Bennu, voló a través del centro del cuarto punto de Lagrange de la Tierra - una región estable de 60 grados frente a la Tierra en su órbita, donde los científicos creen que los asteroides pueden quedar atrapados, tales como asteroide 2010 TK 7 descubierto por el satélite WISE de la NASA en 2010. Aunque no se han descubierto nuevos asteroides en esta región que se ha escaneado, las cámaras MapCam y PolyCam de la nave espacial captaron con éxito una imagen de Júpiter y varias de sus lunas, así como el Cinturón Principal de asteroides.



“La búsqueda de asteroides troyanos de la Tierra fue un éxito significativo para la misión OSIRIS-REx”, dijo el investigador principal de la misión OSIRIS-REx Dante Lauretta, de la Universidad de Arizona, Tucson. “En este primer ejercicio práctico de operaciones científicas de la misión, el equipo de la misión ha aprendido mucho acerca de las capacidades de operaciones de vuelo de esta nave espacial ahora en camino hacia Bennu”.



La búsqueda de troyanos de la Tierra fue diseñada principalmente como un ejercicio para el equipo de la misión para ensayar la búsqueda de peligros que la nave espacial experimentará mientras se acerca a su asteroide Bennu.



Esta búsqueda le permitirá al equipo de la misión evitar cualquier satélite natural que puedan existir alrededor del asteroide cuando la nave se prepare para recoger una muestra para traer de regreso a la Tierra en el 2023 para su estudio científico.



Las imágenes de la cámara MapCam, en particular, se relizaron mucho mejor de lo esperado durante el ejercicio. Sobre la base de las especificaciones de diseño de la cámara, el equipo anticipa la detección de cuatro asteroides del cinturón principal.



En la práctica, sin embargo, la cámara fue capaz de detectar asteroides dos magnitudes más débiles de lo esperado y de fotografiar un total de 17 asteroides del Cinturón Principal en movimiento.



Esto indica que la misión será capaz de detectar posibles peligros en torno a Bennu y desde una distancia mucho mayor que la prevista inicialmente, lo que reduce aún más el riesgo de la misión.



Los científicos todavía están analizando las implicaciones de los resultados de la búsqueda de la población potencial de asteroides troyanos de la Tierra y publicará conclusiones después de un estudio exhaustivo de datos de la misión.