Samsung lanza nuevos celulares

NUEVA YORK, EU. (AP)

Samsung lanzó dos nuevos teléfonos celulares, con pantallas más grandes que las de sus predecesores y un asistente de voz similar al Siri de Apple y el Google Assistant.



Pero, tras la debacle de la batería del Galaxy Note 7, que causó varias combustiones espontáneas, no hay incremento en la capacidad de la batería.



El Galaxy S8 llega en dos modelos, ambos mayores que los del año pasado.



Ambos modelos tienen pantallas curvas en los bordes y se deshacen del botón base.



El retiro del Note 7 le costó a Samsung al menos 5.300 millones de dólares. Aunque muchos usuarios siguen leales a la marca, cualquier contratiempo adicional pudiera ser muy perjudicial.



"Estamos en el proceso de recuperar la confianza", dijo Drew Blackard, director de mercadeo para Samsung. En Estados Unidos, Samsung comenzará a aceptar pedidos el jueves, con los embarques a comenzar el 21 de abril. Aún no se han anunciado los precios.



Samsung atribuyó los incendios de los Note 7 a varios problemas de diseño y manufactura de sus baterías.



La compañía dijo que sus teléfonos ahora son sometidos a varias inspecciones, incluyendo ratos X y pruebas a temperaturas extremas.



El S8 tiene una capacidad de batería mucho mayor que el S7, pero el teléfono es 4% mayor en volumen. El S8 Plus tiene 3% menos capacidad de batería que el Galaxy S7 Edge y la misma que el Note 7, pero su volumen es 12% mayor que el Edge y 6% mayor que el Note.



Ambos modelos tienen pantallas más grandes, lo que significa más uso de baterías. Samsung dice que la eficiencia del software y el procesador permitirán que la carga de los nuevos teléfonos dure todo el día bajo uso normal.



La pantalla del S8 mide 5,8 pulgadas (14,73 centímetros) diagonalmente, comparado con 5,1 pulgadas el S7. La del S8 Plus tendrá 6,2 pulgadas (15,75 centímetros), comparado con 5,5 pulgadas el S7 Edge y 5,7 el Note 7.



Samsung redujo además el marco de la pantalla y eliminó la franja horizontal inferior con el botón base. En lugar de eso último, Samsung incluye un botón base virtual en la pantalla.



Samsung dice que su nuevo asistente de voz, Bixby, hará más que los rivales de Apple, Google, Microsoft y Amazon. Entre otras cosas, Bixby ofrecerá información sobre libros, vino y otros productos escaneados con la cámara del teléfono.



Entre otras mejoras, la cámara frontal aumenta a 8 megapixel, de 5 megapixel. La cámara trasera sigue siendo de 12 megapixel.