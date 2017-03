IoTnet y Sigfox desplegarán red para conectar objetos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sigfox, startup francesa dedicada al Internet de las Cosas, junto con su socia mexicana IoTnet, desplegará una red en México para ofrecer servicios a empresas interesadas en conectar objetos y aparatos.



La red que se lanzará la próxima semana en México es independiente de cualquier otra infraestructura.



“Empezamos desde 2016, en octubre, y nuestra meta para 2019 es cubrir a 85% de la población mexicana que son aproximadamente 100 millones de personas y 50% de la superficie de México, aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados”, explicó Daniel Guevara, CEO de IoTnet.



El avance en el despliegue de la red se traduce en la cobertura de 18 ciudades en cuatro meses gracias al alcance que ofrecen sus antenas.



“Nuestras antenas en zonas rurales pueden alcanzar de 70 a 100 kilómetros en unidireccionalidad, en las ciudades tenemos cobertura de aproximadamente hasta 10 km, esto nos ayuda mucho a ir muy rápido y avanzar con la cobertura", detalló Guevara.



Actualmente cubren la Ciudad de México y el Estado de México. La red para el Internet de las Cosas usará la banda de 900 MHz y subrayó que les interesa llegar a las zonas rurales.



“En las zonas rurales podemos llegar muy lejos con pocas antenas en la banda de 900 MHz y se pueden crear proyectos en estas zonas”, expuso.



Guevara ejemplificó con el caso de una empresa ganadera ubicada entre Guadalajara y León que usa la tecnología de una startup la cual creó un dispositivo y le informa al ganadero qué días debe inseminar a la vaca para controlar la producción lechera.



Añadió que están en proceso de obtener la concesión para servicios de telecomunicaciones por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y operar una red pública.



Debido a que no se dedicarán a vender servicios de telefonía móvil e internet a los usuarios, necesitan crear un ecosistema en el país y en América Latina para que existan soluciones que consuman sus servicios de conectividad, señaló el CEO de IoTnet.



“Paralelamente al desarrollo de las redes llevamos a cabo pruebas de conceptos para los proyectos más próximos a despegar”, dijo Guevara.



Entre los proyectos que las empresas tienen en puerta se encuentran

los de medición de agua en Nuevo León; medición de gas y electricidad; gestión del alumbrado público, estacionamientos inteligentes en Guadalajara, Jalisco; monitoreo de la calidad del aire y soluciones para ganado.



Red Compartida, en análisis



El directivo dijo que están en pláticas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Altán para ver qué tipo de sinergías pueden concretar; sin embargo, no necesitan de la Red Compartida para operar.



“Podría ayudarnos a llegar a algunos puntos, pero realmente la red de Sigfox es poco consumidora de datos, 12 bits, nos queda muy ancha la Red Compartida para ser usuarios, como operadores, de la Red Compartida".



Daniel Guevara agregó que la Red Compartida está más dedicada a dar servicios de internet, telefonía y datos, “a las personas, para llegar a donde no podían los modelos de negocios de los operadores”.



La SCT ha comentado que la Red Compartida puede ser utilizada para el Internet de las Cosas, porque usa poco ancho de banda.