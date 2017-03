Cinco causas de parálisis facial

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La parálisis facial ocurre cuando una persona ya no es capaz de mover algunos o ninguno de los músculos en un lado de la cara.



Estos síntomas se pueden dar en pocas horas, por lo cual es importante lo que puede provocar o causar este daño.



La parálisis facial casi siempre es causada por un daño o hinchazón del nervio facial, el cual lleva señales del cerebro a los músculos de la cara o bien por un daño al área del cerebro que envía señales a los músculos faciales.



En ocasiones pueden existir alteraciones en el habla, lagrimeo constante, dificultad para subir la ceja y para masticar los alimentos.



1.- La parálisis puede ser causada por estrés ya que estar en constante tensión te eleva la presión sanguínea



Entre más alta es aumenta la carga de trabajo del corazón y el crecimiento malsano de tejido.



2.- Haber tenido una infección



Infecciones virales como la meningitis o el resfrío común pueden favorecer que el nervio facial se inflame, causando presión dentro del canal de Falopio y llevando a un infarto en la zona (muerte de las células nerviosa).



3.- Diabetes



Es una enfermedad sistémica es decir afecta todo el cuerpo y no sólo un órgano en particular. Esto hace que las personas que la padezcan tengan mayor posibilidad de sufrir una parálisis facial.



4.- Migraña



La migraña duplica el riesgo de enfermedad en el sistema nervioso, lo que puede provocar una parálisis facial. Esto de acuerdo con la Academia Americana de Neurología.



5.- Si no se puede cerrar el ojo completamente, es necesario proteger la córnea contra la resequedad, mediante gotas para los ojos o gel oftálmico recetados.