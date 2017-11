Pixel 2 y Pixel 2 XL presentan reinicios al azar

(Tomada de la Red)

Los problemas para los Google Pixel 2 y Pixel 2 XL continúan. Algunos usuarios de los dos modelos han estado dando a conocer que se reinician sin motivo aparente, sin que hasta ahora Google se haya pronunciado al respecto.Un lector de Android Police informó que ha estado padeciendo de este problema aún en “modo seguro”, por lo que el culpable no es una app y ha perdido hasta fotografías y videos. El problema continuó incluso en la vista previa de la versión para desarrolladores de Android 8.1.Haciendo un seguimiento en los foros y reportes de problemas de Google y XDA, se ha descubierto que no es un caso aislado. Hay cientos de usuarios en esta misma situación, en donde el usuario Nader Babbili indicó que ocurre de forma constante cuando se está en un área con baja señal de LTE, a diferencia cuando está usando WiFi. Así que lo solucionó cambiando a la red 3G.Por supuesto, bajar de 4G a 3G no es lo deseable, pero es una pista que podría servir a Google en una futura actualización para que el modem no falle al estar en LTE, indica Poder PDA