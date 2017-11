Samsung patenta tecnología con grafeno

(Tomada de la Red)

Samsung quiere mejorar que la carga rápida de sus productos, por lo que se encuentra desarrollando en el Instituto Avanzado de Tecnología, una bola de grafeno, que puede ser usado para crear baterías de Ion Litio que tarden hasta un 45% más y cargar hasta 5 veces más rápido.Por lo general, las baterías tardan un mínimo de 60 minutos para cargarse en algunos modelos de Samsung, como en el Note 8 (el Galaxy S6 solo 45 minutos), pero con esta tecnología solo se necesitarían 12 minutos, indica Poder PDA Si bien poco a poco las baterías han aumentado en su capacidad, el tiempo de carga no se han visto cambios drásticos, desde la aparición en 1991 de las baterías de Ion Litio, la cual creen muchos, es hora de ser reemplaza por otra aunque no queda claro cuál podría ser, siendo la bola de grafeno una de esas alternativas.Se desconoce si Samsung la irá a comercializar, ya que sus experimentos con grafeno llevan dos años y en ese entonces se hablaba que en 2017 sería usado, lo cual no ha ocurrido. Huawei también ha manejado esa posibilidad, pero todavía no la emplea.