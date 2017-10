¿Por qué el iPhone X puede ser un gran fracaso para Apple?

(Tomada de la Red)

Este 27 de octubre se abrió en todo el mundo el periodo de preventa del iPhone X, un dispositivo que causó furor en su presentación a principios de septiembre.En Rusia, todos los iPhone X ofrecidos en la tienda oficial de Apple Store fueron encargados en tan solo tres minutos.Una situación semejante experimentaron las tiendas en línea oficiales del iPhone X en EE.UU., y ya se vaticina un posible déficit del nuevo 'smartphone', pues las entregas del dispositivo se dilatarán más de lo previsto debido a los problemas de producción a gran escala, opina la revista en línea rusa 'Republic'.Inmediatamente después de la presentación del iPhone X en septiembre se filtró la información sobre las dificultades existentes para ensamblar la pantalla del dispositivo.El nuevo teléfono de Apple es el primer 'smartphone' de la serie que tiene una pantalla LED orgánica y que carece del botón 'Home', por lo que en las fábricas surgieron problemas para pegar los paneles OLED.El sistema de identificación Face ID puede ser la razón principal por la cual la producción de iPhones X no está yendo de acuerdo con los planes.El sensor responsable de reconocer la cara del usuario resultó ser demasiado complejo para adaptarse al ensamblaje en masa.Apple no resolvió el problema hasta fines de septiembre, cuando solo faltaba un mes para que el iPhone X saliera al mercado.Crear un sensor funcional responsable del reconocimiento facial es una de las tareas más actuales y difíciles para los fabricantes de teléfonos inteligentes modernos.Los especialistas de Apple se esforzaron mucho en este sentido —el proceso de desarrollo del sensor duró unos cinco años—, pero la compañía valoró erróneamente el costo de producción.Por si eso fuera poco, el apretado calendario anual para la producción de los iPhone no tuvo en cuenta la complejidad de los componentes de fabricación del sistema Face ID, de modo que los proveedores de la compañía no dispusieron de tiempo para adecuar sus plantas.Por otro lado, el déficit de dispositivos podría ser 'compensado' por una posible caída de popularidad del iPhone X, creen los analistas. Un motivo para ello es que su anunciada pantalla sin marcos en realidad tiene una franja negra en la parte superior.Apple dice que allí se encuentran Face ID, la cámara frontal y otros sensores. No obstante, los fabricantes de los 'smartphones' rivales de Apple, como Xiaomi Mi Mix 2, Samsung Galaxy S8 y LG V30, sí lograron elaborar una verdadera pantalla sin marcos.Además, los colores de la pantalla de iPhone X no son tan intensos como los del Galaxy Note 8, y la cámara frontal sigue teniendo las mismas características que la del iPhone 7. A todo ello se suma el precio bastante elevado del dispositivo: el modelo de 64 GB cuesta 1.000 dólares, y por el de 256 GB habrá que desembolsar unos 1.150 dólares.De manera que, entre el déficit de dispositivos — que provoca una disminución de ganancias— y una posible caída de la demanda a causa de las insuficiencias del modelo, el iPhone X podría convertirse en un gran desastre para Apple.