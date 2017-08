Spotify recuerda a Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Este lunes se cumple un año de la partida de Juan Gabriel, es por esta razón que la firma plataforma de música en streaming Spotify, decidió indicar cuáles son las canciones más escuchadas del "Divo de Juárez" dentro de su app.



"Querida", tema que hizo su primera aparición en el álbum de 1984 "Recuerdos II", es el favorito entre los fans de Juan Gabriel, en México y el mundo, con más de más de 26 millones de streams.



En la segunda posición le sigue "Abrázame muy fuerte", con 25 millones de reproducciones y que, de acuerdo con los datos de Spotify, se convierte en número uno en las fechas cercanas al 10 de mayo.



Los lugares donde más se escucha la música de Juan Gabriel son La Ciudad de México, Santiago, Lima, Los Ángeles y Buenos Aires.



De igual forma, como homenaje a Alberto Aguilera, Spotify preparó un par de playlists con lo mejor de su repertorio: Te Extrañamos, Juan Gabriel, con un recorrido por su discografía, y una playlist de su música a través de sus intérpretes: Así Se Canta a Juan Gabriel.



A continuación, te compartimos el listado completo de las canciones más populares y las ciudades con más escuchas:



Canciones Top en México:



1." Querida"

2. "Abrázame muy fuerte"

3. "Hasta que te conocí"

4. "Yo no vivo por vivir"

5. "Se me olvidó otra vez"

6. "La frontera"

7. "Si quieres"

8. "Ya lo sé que tú te vas"

9. "La diferencia"

10. "Yo te recuerdo" (versión salsa)

11. "Caray"

12. "Así fue"

13. "Te quise olvidar"

14. "¿Por qué me haces llorar?"

15. "Te sigo amando"

16. "No discutamos"

17. "Pero qué necesidad"

18. "No tengo dinero"

19. "Siempre en mi mente"

20. "El Noa Noa"



Canciones Top en el Mundo:



1. "Querida"

2. "Abrázame muy fuerte"

3. "Así fue"

4. "Yo no vivo por vivir"

5. "Hasta que te conocí"

6. "Se me olvidó otra vez"

7. "Yo te recuerdo" (versión salsa)

8. "La frontera"

9. "¿Por qué me haces llorar?"

10. "Siempre en mi mente"

11. "Te quise olvidar"

12. "Si quieres"

13. "Pero qué necesidad"

14. "El Noa Noa"

15. "Inocente pobre amigo"

16. "No discutamos"

17. "No tengo dinero"

18. "Ya lo sé que tú te vas"

19. "La farsante"

20. "La diferencia"



Top 15 de ciudades con más escuchas de Juan Gabriel:



1. Ciudad de México

2. Santiago

3. Guadalajara

4. Monterrey

5. Lima

6. Puebla

7. Zapopan

8. Morelos

9. Los Ángeles

10. Querétaro

11. Buenos Aires

12. San José

13. León

14. Toluca

15. Houston



Top 10 de países en el mundo con más escuchas de Juan Gabriel:



1. México

2. Estados Unidos

3. Chile

4. Perú

5. Argentina

6. Colombia

7. España

8. Costa Rica

9. Ecuador

10. Guatemala.