¿iPhone 8 llega el 12 de septiembre?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al parecer, la compañía de Cupertino ya se ha decidido por una fecha para la presentación del que es quizá, el equipo celular más esperado del año, el iPhone 8.



De acuerdo con "The Wall Street Journal", la fecha elegida por Apple para presentar la nueva generación del iPhone será el 12 de septiembre, para que la preventa comience el 15 de septiembre y salga a la venta el viernes 22 de septiembre.



Las invitaciones oficiales todavía no han sido enviadas.

Se espera que la compañía presente otros dos modelos de iPhone, que serían más similares a los actuales dispositivos iPhone 7 y iPhone 7 Plus.



El nuevo equipo tendrá un precio base de 999 dólares, 350 más que lo que cuesta el modelo base del iPhone 7 actualmente, precio que fijo el diario "The New York Times" la semana pasada.



Entre otras novedades, se espera que la compañía de Cupertino lance un nuevo modelo de Apple Watch equipado con su propia conexión celular, por lo que no necesitaría de un iPhone para funcionar y un Apple TV que pueda mostrar contenido en resolución de 4K.



Las filtraciones en la red acerca de las características del nuevo iPhone indican que el equipo contará con una pantalla mucho más amplia, sin marcos y con su sensor de huellas escondido en el logo de Apple, además de incorporar una nueva medida de seguridad basada en el reconocimiento facial.