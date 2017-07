ElectroBike se suma al fervor por las bicis

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La necesidad de movilidad en la Ciudad de México impulsó la venta de bicicletas eléctricas.



En 2016 se estima que se comercializaron 8 mil bicicletas eléctricas en el país, y en 2017 se comercializarán 14 mil, dijo Javier García, director de Operaciones de ElectroBike.



La empresa comenzó a vender bicis eléctricas a finales de 2012 y ahora cuenta con 20 sucursales en México, cinco en Estados Unidos y sus ventas en 2016 fueron de 6 mil unidades.



"En los últimos cuatro años, el mercado ha crecido 900% y obedece a una tendencia global; esto no está pasando sólo en México, está pasando en Europa, el sudeste asiático, cada vez más en Colombia, Argentina, Chile, donde es un medio de transporte que está tomando mucho auge", dijo García.



Las bicicletas de ElectroBike se cargan en una conexión de luz convencional de 110 volts y el rendimiento de la batería es de 40 kilómetros, alcanzando una velocidad de 20 a 35 kilómetros por hora.



Por la cantidad de población, la Ciudad de México es la de mayor volumen de ventas para ElectroBike, pero por porcentaje de crecimiento Puebla, Guadalajara y Querétaro demandan muchas unidades.



Para este año, la compañía prevé elevar 30% sus ventas, para alcanzar 8 mil unidades, además de abrir nuevas sucursales en Panamá, Canadá, Costa Rica, Chile y Colombia.



ElectroBike es una marca 100% mexicana, forma parte de Grupo HIR y en el territorio nacional prevé abrir cuatro agencias más: Mérida, Campeche, Metepec y Zacatecas.



De acuerdo con García, en la Ciudad de México se podrían vender 8 millones de bicicletas eléctricas al año, pero aún hay un poco de reticencia por parte de los consumidores por el precio y la cultura de manejo de los automovilistas.



"El precio se sale mucho de lo que la gente conoce, que va de mil a 3 mil pesos para una bici, pero es un medio de transporte. También por lo salvajes que son los automovilistas, lo ven como un peligro, pero yo llevo cuatro años como ciclista urbano y no he visto un carro que me quiera atropellar", explicó García.



"Otro reto es la inseguridad, tienen miedo de que se las roben".



Las bicis de ElectroBike cuestan de 12 mil a 38 mil pesos y tienen un seguro contra robo de 65 pesos al mes que repone la bicicleta por completo.



"Nos han reportado menos de 20 robos en cuatro años y no fueron de asalto, sino que la dejaron en la calle con el candado y se la llevaron", agregó García.



El seguro también cubre hasta por 50 mil pesos los daños que el ciclista pueda causar a una persona, un auto o los bienes de un tercero.



"Yo veo que estamos unos días atrás contra la media mundial, pero estamos haciendo mucho por avanzar. Hay acciones estatales, federales para apoyar la movilidad", dijo García.