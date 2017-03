Apple libera actualización del nuevo iOS 10.3

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La compañía Apple liberó este martes la última actualización de iOS 10.3 para todos los usuarios, misma que viene acompañada con diversas novedades como la función “Find My AirPods”, y un nuevo sistema de almacenamiento de archivos.



De acuerdo con el portal "The Nexty Web", iOS 10.3 integra la función "Find My AirPods", con la cual podremos localizar los auriculares cuando estos se extravíen desde la aplicación “Buscar mi iPhone”, en la que veremos un mapa en el que podremos visualizarlos siempre que estén en un radio cercano al móvil.



También podremos configurar una alarma para que suene cada que los perdamos de vista y así saber de forma sonora su ubicación. También podremos conocer su última ubicación cuando el teléfono se conectó a los AirPods.



De igual forma, la nueva versión del OS incluye el sistema de archivos APFS, el cual agiliza el funcionamiento del smarphone, al igual que unifica los sistemas que emplean iOS. Gracias a esta actualización, todos los archivos HFS+ se convertirán de manera automática en APFS.



iOS 10.3 incluye nuevos ajustes, sobre todo en lo referente a iCloud, ya que ahora es posible modificar la contraseña y establecer un sistema de autenticación en dos pasos.



Siri también fue renovada, ya que ahora cuenta con soporte para pagos y comprobación de recibidos con aplicaciones de pago; para apps de reserva de viajes en autos; y para aplicaciones de automóviles, que muestran el nivel de combustible o permiten apagar o encender las luces.



Además de presentar el iOS 10.3, los de Cupertino lanzaron también nuevas versiones de sus sistemas operativos MacOS 10.12.4, watchOS 3.2 y 10.2 TVOS.