TV de paga o TV por internet ¿cuál gana en preferencias?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU) indican que los servicios de televisión de paga por internet tienen 6.7 millones de suscriptores, mientras la televisión restringida alcanza 20.8 millones de clientes.



Sin embargo, el acceso a plataformas como Netflix ha crecido exponencialmente, pues entre 2011 y 2016 la tasa de crecimiento anual ha sido de 39.6%, lo que significa que más de una quinta parte de los hogares pueden acceder a un catálogo de contenidos de video bajo demanda en el momento que quieran, donde quieran.



Mientras que a la televisión de paga tradicional tardó alrededor de cinco décadas lograr los poco más de 20 millones de suscriptores, la contabilidad de suscripciones a servicios de televisión bajo demanda en línea u OTT alcanza cerca de una tercera parte de los hogares con aquel servicio en poco más de un lustro.



Pero, ¿qué pasará con estos servicios, se complementan o uno hará desaparecer al otro? Según The CIU, 88.9% de los hogares con televisión de paga mantendrá su suscripción e incluso mejorarán su paquete a uno premiamos en los siguientes seis meses, a estos consumidores se les llama cord keepers. Solo un 6% analiza cambiar su paquete por uno de menor costo, por lo que se les denomina cord shavers.



Además el 5.1% piensa cancelar su suscripción por lo que se conocen como cord cutters y de estos siete de cada 100 pasará del servicio de televisión restringida tradicional hacia una plataforma OTT. Esto le indica a The CIU que la televisión de paga por internet no sustituye a la televisión de paga.



Aunque la consultora encontró que al analizar solamente a los hogares que tienen servicio de internet, 67% cuenta con ambos servicios y 33% prefiere acceder a contenidos de video en línea. Por lo que 12% de los suscriptores de televisión de paga fueron desplazadas por las plataformas OTT, asegura The CIU.



Esto se debe a la flexibilidad que se tiene para acceder a los contenidos en línea frente a la programación determinada por un horario que maneja la televisión de paga.