Inician actividades de la III Semana de la Innovación en Salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) dio inicio a la III Semana de la Innovación en Salud, la cual tiene por objetivo compartir avances en investigaciones médicas innovadoras que contribuyan al buen estado de salud en la ciudadanía, con la intención de favorecer la productividad económica del país.



El evento, que tendrá lugar el 29 y 30 de marzo en el Palacio de la Escuela de Medicina en el centro de la Ciudad de México, buscara generar vinculación en proyectos e investigaciones entre pacientes, iniciativa privada y dependencias gubernamentales, por lo que se presentaran programas realizados en colaboración con instituciones como el IMSS o el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).



En conferencia de prensa realizada este lunes, Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la AMIIF, refirió la importancia de la inversión en salud para aumentar diagnósticos tempranos y tratamientos innovadores con el objetivo de buscar el crecimiento económico nacional: “Con programas de prevención y diagnósticos tempranos se ha logrado aumentar el promedio de vida en 1.74 años de la población en los últimos 10 años. Un año más de esperanza de vida tiene el potencial de incrementar un 4% el PIB per cápita, es decir que cada año que se gana por sistema, por atención temprana, tiene un impacto directo en la economía. Temas como este analizaremos a detalle en las ponencias”, explicó en la presentación.



El encuentro organizado por la AMIIF, que representa a 44 empresas relacionadas con la industria farmacéutica con presencia en México, tendrá como tema central en las actividades del miércoles la salud como detonador de productividad y competitividad en la industria, mientras que el jueves el tópico principal será el impacto de la innovación en la industria farmacéutica, como los nuevos tratamientos para la hepatitis C.



“Los expertos nacionales participan tanto como funcionarios de institutos, de la Secretaría de Salud, así como de asociaciones civiles de pacientes. Queremos entender que están haciendo los estados para mejorar educación y la salud para atraer inversiones, porque consideramos fundamental que los estados tomen también responsabilidad y no dejen toda la labor al gobierno federal”, detalló Thompson.



Entre los especialistas internacionales que tendrán participación, se encuentra Frank Lichtenberg, catedrático de la Universidad de Columbia que en el panel Impacto económico y social de las enfermedades no transmisibles presentará avances de proyectos que mejoran la calidad de vida de pacientes con cáncer del INCAN; Maria Elena Bottazzi, de la Escuela Nacional de Medicina Tropical, participará con una ponencia sobre la innovación multidisciplinaria para enfrentar enfermedades tropicales como la amebiasis y el dengue; así como Joseph Damond, Vicepresidente Senior de Asuntos Internacionales de la Organización de Innovación en Biotecnología, que aportara sobre el desarrollo de innovación en biotecnología.



Para finalizar las actividades la AMIIF establecerá el acuerdo “Alianza por la Innovación en Salud” con la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) y la Alianza de CRO's de México (ACROM), en el que José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud, estará presente como testigo en la firma del convenio.