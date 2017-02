6 consejos para que la batería de tu móvil dure más

(Tomada de la Red)

La batería del móvil se ha convertido en una variable importante. Contar con suficiente carga en nuestro teléfono para poder realizar todas las tareas o imprevistos del día a día -sobre todo con la vida tan ajetreada que llevamos- es cada vez más importante. Por eso, el fabricante de móviles Wiko ha diseñado seis consejos que harán que la batería de nuestro compañero inseparable dure mucho más.



1. Cerrar adecuadamente las aplicaciones



A menudo solemos tener abiertas multitud de aplicaciones y programas que con seguridad pueden repercutir en un consumo mayor de batería mientras el teléfono se encuentra en reposo. Puede que no te estés dando cuenta pero se está perdiendo una valiosa cantidad de batería cuando te dejas las apps sin cerrar. Hay, por tanto, que revisar que hemos cerrado correctamente las appps para aumentar la autonomía del dispositivo. El cierre rápido es lo más cómodo.



2. Iluminación de la pantalla



La luz de la pantalla es uno de los elementos que más batería gasta. ¿Cómo reducir su consumo? Apagando la pantalla cuando dejemos de usar el teléfono para que se ponga en negro y no consuma batería (en lugar de esperar a que el teléfono se apague por sí solo) y bajar la iluminación y el brillo de la pantalla durante el uso, para que gaste menos batería durante el tiempo que estamos utilizándolo y por ello, nos dure más.





Una de las claves es que no esperes a que tu móvil esté completamente descargardo para volver a cargar la batería

3. Cuidar la batería



¿Cargas siempre el teléfono cuando está completamente descargado? No es aconsejable. Es más beneficioso para la batería realizar cargas parciales que cargas de 0 al 100%. De la misma manera, tampoco es recomendable mantener el móvil a altas temperaturas. Evita dejarlo a pleno sol o similar.



4. Capacidad de carga alta



Las características técnicas del dispositivo también influirán en la duración de la batería. Es aconsejable adquirir teléfonos con una duración mayor que la de la media (con baterías de, por ejemplo, 4900 mAh) que permiten tener el móvil activo durante unas 30 horas con uso de datos 3G.



5. Utilizar baterías externas



Ya existen ya móviles que permiten ceder parte de su carga a otro móvil evitando así que este se apague, gracias a sus puertos OTG. Este método o emplear baterías externas siempre nos ayudará a no quedarnos completamente sin teléfono por falta de carga.



6. Otras medidas



También existen otras funciones a tener en cuenta para que la batería dure más, como desactivar la rotación automática o las notificaciones push up. Además también podemos desactivar algunas funciones como la conexión WiFi o la localización GPS siempre que no se estén utilizando. Con estos sencillos consejos no volverás a preocuparte por la duración de tu batería.