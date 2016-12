Uber cambia sistema de pago con pre-autorizaciones

(Tomada de la Red)

A través de un comunicado lanzado en su blog, la división mexicana de Uber anunció que han hecho una modificacion al esquema de pago para los usuarios que utilicen tarjeta de débito, crédito o PayPal.La información publicada por el portal Global Media , señala que anteriormente, la aplicación de Uber te permitía hacer un viaje con cargo a los sistemas de pago electrónico, haciendo el cobro hasta finalizar el recorrido. Si el modo de pago elegido no tenía suficientes fondos, el cobro quedaba pendiente hasta que el usuario tuviera otra opción con la que cubrir el pago.A partir del 21 de diciembre pasado, según anuncia la publicación hecha este 26 de diciembre, este sistema cambió. Cada vez que un usuario quiere hacer un viaje, la aplicación solicita al sistema bancario una pre-autorización del pago por la cantidad mostrada en la tarifa de viaje inicial.Esto en realidad no es un cobro como tal, sino una forma de saber que tu forma de pago tiene los fondos suficientes para cubrir el costo del viaje.La compañía asegura que este nuevo sistema podría causar que los usuarios reciban una notificación cada vez que la pre-autorización entre en efecto, pero que no se hace algún cargo a la tarjeta previo al viaje.El monto final del recorrido, el cual puede ser menor o mayor a la tarifa inicial, será el cargo que se aplique a la forma de pago seleccionada, cancelando automáticamente la pre-autorización hecha por el sistema.Estas modificaciones podrían no permitirte hacer un viaje si la pre-autorización no es aceptada.