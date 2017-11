Apple revela que está trabajando en vehículos autónomos

(Tomada de la Red)

Dos ingenieros de Apple han publicado un paper donde explican parte de la investigación para desarrollar un sistema de detección de peatones y ciclistas en la calle, para ser usado en coches autónomos.



Sabemos que Apple está haciendo investigación y desarrollo en coches autónomos bajo el nombre código “Project Titan”, pero hasta ahora no teníamos confirmación firme del trabajo.

Hoy dos de los ingenieros involucrados en el proyecto, Yin Zhou y Oncel Tuzel han publicado en arXiv detalles de una nueva técnica de imagen de detección de imágenes llamado VoxelNet que puede mejorar la detección de peatones y ciclistas en la calle por parte de un coche autónomo.



La clave del método VoxelNet es que sería más efectivo que las cámaras LiDAR incorporadas en la mayoría de iniciativas de detección de objetos en vehículos autónomos.



Aunque es cierto que la nueva técnica ha sido solo probada en simulaciones de computadora, los primeros resultados parecen ser altamente efectivos. Tocaría ahora que Apple la ponga a prueba en entornos reales.



No ha sido fácil para Apple esconder su trabajo detrás de vehículos autónomos.



Desde permisos para hacerlos circular en California hasta fotos y videos de coches con todo el sistema de detección imposibles de esconder del público. Meses atrás Tim Cook aceptó que había un esfuerzo por parte de la compañía en esta industria donde ven un futuro importante.



Aún así, el hecho que se publique parte de la investigación interna que la compañía está haciendo es muy extraño en Apple, quienes suelen ser extremadamente discretos cuando se trata del desarrollo de productos que todavía no han sido lanzados al mercado.