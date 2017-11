Conoce las ofertas del "Cyber Monday" tiene para ti en viajes

(Agencias)

"Cyber Monday" están llenos de promociones y precios que sólo encontrarás en estos días del año, así que es un excelente momento para adquirir ese producto que tanto deseas, o un viaje que te deje un buen sabor de boca.



Si lo que tú buscas son ofertas de viaje, vivir en otro país no significa que no puedas aprovechar también estas promociones, es por eso que portales como KAYAK, ofrecen diversos paquetes para que conozcas ese lugar que tanto has deseado.



Para que inviertas mejor tu dinero y tengas un viaje placentero, te presentamos estos sencillos tips para conseguirlo.



1.- Optimiza tu tiempo



Ese viaje de tus sueños, probablemente también lo están buscando otros cientos de personas, por lo que tienes que usar estratégicamente tu tiempo.



En lugar de buscar aerolínea por aerolínea, hotel por hotel, agencia de viajes por agencia de viajes; haz sólo una búsqueda en sitios que te permitan buscar en cientos de webs de viajes y en cuestión de segundos visualizar todas las promociones y opciones de vuelos en un mismo lugar.



2.- No quites la mirada del objetivo



Si ya sabes cuál es el destino al que quieres llegar, no lo dejes ir. Entérate de cómo cambian los precios durante el "Cyber Monday" para saber en qué momento se presenta el mejor precio para tu próxima escapada.



3.- Diversifica tus probabilidades



No siempre la zona más turística o el aeropuerto más popular es la opción más económica. Por ello es importante considerar diversos filtros antes de realizar alguna compra, para elegir aeropuertos cercanos al principal o buscar tus hoteles por diversos vecindarios.



Juega con las posibilidades y encuentra el precio más atractivo.



4.-Define tus recursos



No gastes más de lo que puedes, antes que nada define de cuánto dinero dispones para tu próxima aventura. Fija cuánto quieres gastar y la época del año en la que quieres viajar para que puedas tener una perspectiva de cuanto puedes ahorrar para saber los destinos a los que podrás llegar al precio que fijaste.



5.- No todo lo que brilla es oro



El "Black Friday" y "Cyber Monday" son días conocidos por ofrecer falsas promociones, muchos ofertantes aprovechan la popularidad de estas fechas para subir los precios.



Por eso es un buen ejercicio que revises los precios de tu viaje unos días antes y de comprarlos.