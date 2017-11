Firefox te avisará si visitas una página hackeada

(Tomada de la Red)

La función es fruto de la colaboración del navegador de Firefox y Have I Been Pwned, el sitio que ofrece a los clientes un servicio para revisar sus datos como direcciones de correo electrónico y saber si fueron hackeados.En el caso de que una persona sea alertada de que está entrando en un sitio web que fue pirateado, la función no impedirá el ingreso, pero sí advertirá de que la seguridad de la página no fue la óptima en algún momento.Así, los usuarios podrán tomar las precauciones que crean necesarias.La nueva característica todavía está en las primeras etapas de desarrollo, pero puede descargarse con Developer Edition en Github para que sea agregada a Firefox, informó Bleeping Computer.El creador de Have I Been Pwned, Troy Hunt, confirmó la alianza en su cuenta de Twitter, en la que anunció que están haciendo "cosas increíbles" con Mozilla."Estamos viendo algunos modelos diferentes de cómo esto podría funcionar, la conclusión principal en este momento es que existe la intención de mostrar datos sobre la exposición de uno directamente dentro del navegador", agregó Hunt. Fuente HIPERTEXTUAL.COM