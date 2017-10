Comparte tu cuenta de Netflix o Spotify sin dar tu contraseña

(Tomada de la Red)

Compartir nuestra cuenta de Netflix o Spotify es una costumbre que casi todos tenemos. Honestamente, ¿tú no lo has hecho?Y usualmente no suele traer ningún problema esta práctica, salvo el hecho de compartir contraseña. ¿Es la misma contraseña que tiene en Facebook? ¿En tu correo? Qué lío tener que compartir datos tan personales.De acuerdo con Publimetro, para que no tengas que hacerlo pero puedas seguir compartiendo tu cuenta es que llegó esta extensión de Google Chrome.Su nombre es ShareAccount y permite que compartas cuentas de Netflix, Spotify o Amazon Video con alguien más por un periodo de tiempo. ¿Tu ex sigue usando tu cuenta? Ya no más.1. Primero, ambas personas deben descargar a instalar la extensión.2. Una vez instalada la extensión, pide el código de la otra persona, mismo que se encuentra en el menú Receive account.3. Ahora ve a la página web cuyo servicio quieres compartir. Por ejemplo, netflix.com.4. Una vez ahí, en la extensión presiona Share Account y a continuación introduce el código que te dio tu amigo en el primer paso. Puedes determinar el tiempo que esta persona usará tu cuenta –o no–.5. Clickea en Share y dale copy al resultado. Ahora mándale dicho resultado a tu amigo, quien debe introducirlo en el menú Receive Account, en el campo Share Result.