Guía de Hotmail para principiantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que la tecnología de las computadoras, el internet y la transferencia de datos vía web ha alcanzado todos los rincones del mundo, aun muchas personas siguen temiendo al cambio, el cual es inevitable para la evolución. Por esta razón si no estás muy familiarizado con el uso de correos electrónicos estaes para ti.Hotmail es uno de los prestadores del servicio de correo electrónico más populares a pesar de que google y otros han ingresado a competir con muy buenas propuestas, muchas personas aún confían y comparten diversos datos e información a través de ella.Por defecto, la página te dará una bienvenida luego de realizar el registro donde puedes aprender a lograr en esta página http://hotmailcreate.com que explican como funciona y hacerlo correctamente. Luego de iniciar sesión, tendrás una serie de notificaciones que te llevarán a conocer algunas aplicaciones y formas de acceder a los correos, entre otras cosas. Estas notificaciones pueden desactivarse desde las opciones de servicio, para que así puedas acceder de forma directa y rápida a la bandeja de entrada.Es importante reconocer las carpetas principales que se muestran en el lado izquierdo de la pantalla las cuales son:· Bandeja de entrada: donde llegan y se muestran los correos que te envían.· Enviados: En esta carpeta se muestran los correos que envías.· Correo no deseado: Hotmail detecta los correos que son considerados spam o que pueden contener algún virus y los guarda en correos no deseados. Algunas veces un correo importante puede terminar aquí por accidente, por lo que es recomendable revisarlo de vez en cuando.· Borradores: Aquí se mostrarán los correos no terminados o los que guardes para enviar luego, es útil para realizar algunas notas.También es importante conocer las distintas herramientas que ofrece Hotmail para de esta forma sacarles el mejor provecho, conociendo para qué sirve cada una. Las herramientas básicas con que cuenta Hotmail son:· Nuevo: Aquí podrás ingresar para crear o redactar un nuevo correo electrónico.· Eliminar: Esta herramientas se explica así misma, siendo la herramienta con la que se eliminarán correos seleccionados.· Marcar como: esta herramienta ofrece tres opciones, leído, no leído y correo de suplantación de identidad conocido también como pishing. Las dos opciones nombradas de primero van a permitir cambiar el estado del correo y la última es una forma de dejar saber a Microsoft que el correo recibido podría estar incurriendo en alguna táctica de robo de identidad.· Mover a: podrás manipular los correos y dirigirlos a determinadas carpetasUn consejo práctico y útil es mantener los contactos de los destinatarios y así poder agregarlos con mayor facilidad sin tener que escribir una y otra vez la dirección de correo electrónica.El filtro de correo no deseado también es muy útil al configurarlo en modo “exclusivo”, de esta forma sólo llegarán a la bandeja de entrada los correos de tus contactos seguros.Con estos prácticos consejos te aseguramos una experiencia completa a la hora de enviar correos electrónicos a través de Hotmail, además de aprovechar sus herramientas de la forma más eficiente.Algo a tener en consideración a primera vista es no guardar la contraseña de acceso en el equipo, es decir darle en “no recordar” por varias razones. Una de ellas es crear el hábito de recordar la contraseña y otro es por razones de seguridad, ya que dentro del correo guardarás información de sitios web a los que te afilies y a través de ello podrían hackear tus cuentas de redes sociales o algo peor.Otras cuentas de correo electrónico funcionan de forma similar así que al aprender estos prácticos trucos podrás aplicarlos también a otros correos.