España tras la estrella Boyajian

(Tomada de la Red)

La estrella KIC 8462852, también conocida por el nombre de "estrella de Tabby", o más apropiadamente, "estrella Boyajian" (a raíz de la investigadora principal involucrada en su descubrimiento y análisis, la Dra. Tabetha Boyajian), es un fascinante objeto estelar que ha atraído sin duda la atención de la comunidad científica. Se ha convertido en un fenómeno mediático de primer orden y hasta posee su propia página web y su propia charla TED.



Esta estrella fue originalmente "cazada" gracias al proyecto de ciencia ciudadana "Cazadores de Planetas" ("Planet Hunters"). Este proyecto incluye una aplicación web desde la que cualquiera puede dedicar su tiempo a buscar exoplanetas de manera manual mediante el método de los tránsitos. Este método está basado en la presencia de una pequeña disminución del brillo de una estrella, lo cual puede ocurrir cuando un planeta "transita" delante de la misma. La razón de que el análisis de curvas de luminosidad haya sido dejado abierto a cualquiera con un poco de tiempo y de paciencia se basa en el hecho de que no siempre los sistemas automáticos aciertan en la correcta clasificación de los eventos de tránsito. Como todo en la vida, en la búsqueda de "nuevas Tierras", a veces no hay nada como el tacto y, en este caso, el ojo humano. La propia aplicación de la que hablábamos incluye un rápido tutorial a partir del cual un entusiasta por la ciencia puede ponerse a cazar exoplanetas a los pocos segundos a haber accedido a la página web de Planet Hunters.







La KIC 8462852 es especialmente llamativa por sus famosas pérdidas de luminosidad de carácter desconocido, medidas por el satélite Keppler. Estas disminuciones de brillo, o pseudo-tránsitos, resultan misteriosos por sus asimetrías, por su incoherencia temporal y de intensidad, únicos en la todavía breve historia de la búsqueda de exoplanetas. Muchas teorías han sido propuestas y consecuentemente descartadas: desde las más verosímiles y con base científica (la presencia de una estrella compañera, discos flotantes de escombros que eclipsan parcialmente la luz que nos llega, etc.), a las más extravagantes y excéntricas (como la presencia de una megaestructura alienígena para la producción de energía, por ejemplo).



Para profundizar en la resolución de este misterio relacionado con el "sol de Tabby", desde un grupo de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), se ha lanzado (y aprobado) una propuesta para dedicar tiempo de observación del Gran Telescopio de Canarias (GTC) y el espectrógrafo HERMES. El objetivo es reconstruir el mapa de calor superficial de la estrella gracias a las variaciones Doppler provocadas por su propia rotación. Al fin y al cabo, este análisis representa una tomografía 3D de la estrella (como la que puede obtenerse de un paciente que se somete a un escáner PET). Esto va a permitir dirimir puntos de distintas temperaturas e incluso "zonas frías" o "cold spots". Mediante el seguimiento de estas zonas de flujo "menos cálido" en su cromosfera, será posible calcular su velocidad radial con precisión y compararla con la estimada por la misión Kepler (poco menos de un día terrestre).



Los integrantes de este grupo de científicos son, entre otros, los astrofísicos Marian Martínez (@79ronja), Héctor Socas (@hsocasnavarro) y Carlos Westendorp (@cwestend). Además, los tres son los conductores del famoso podcast de divulgación científica CoffeeBreak: Señal y Ruido (@pcoffeebreak). El periodo de observación tendrá lugar entre finales de abril y el mes de mayo. Les deseamos todo lo mejor y que su labor contribuya al esclarecimiento de este "jeroglífico galáctico".