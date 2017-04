Esta es la edad en la que es más probable que te sean infiel

(Tomada de la Red)

Podrías pensar que son los años rebeldes de la adolescencia o quizás cerca de cuando se tiene al primer hijo, cuando una persona tiene más probabilidades de engañar, pero según un nuevo estudio, no podrías estás más equivocada.



Una investigación de la Universidad de New Hampshire ha concluido que para los hombres, 55 es la edad en que más tienden a buscar amoríos, mientras que para las mujeres, es 45.



"Los beneficios de la infidelidad femenina se reducen después de los 40 años porque ya no se beneficiaría en términos de calidad genética con su amante. Los hombres también experimentan una reducción de la calidad del esperma alrededor de los 45 años, pero los beneficios reproductivos de tener una aventura, se expanden más en la vida de un hombre que el de una mujer”, informan los investigadores.



Por otro lado, un estudio de la Universidad de Nueva York, sugiere que en general la gente se comporta distinto cuando se acercan a una nueva década en su edad. En 2014, los investigadores realizaron seis experimentos para determinar el comportamiento de los adultos en las edades que terminan en 9 (29, 39, 49, etc.), incluyendo la tendencia a tener amoríos.



En los seis estudios, los investigadores encontraron que los participantes en edades que terminan en 9 reportaron estar particularmente preocupados por el envejecimiento y eran más propensos a preguntarse si sus vidas eran significativas.



Esto podría conducir a un aumento en los comportamientos que "sugieren una búsqueda, o una crisis de sentido", como un amorío, concluyeron los investigadores.



¿Conclusión? Básicamente todo es debido a un vínculo con el cambio de etapas y una crisis de identidad.



Otros hallazgos del estudio fueron que las mujeres de clase alta tienen un ocho por ciento más de probabilidades de engañar que las mujeres de clase media y baja, mientras que los hombres tienen la misma probabilidad de engañar, no importando su clase social.