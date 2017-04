¿Quieres elegir una buena foto de perfil?

(Tomada de la Red)

No es un secreto que cuando se trata de elegir tu foto de perfil, probablemente busques la más halagadora. Pero, la mayoría de las fotos de perfil que la gente elige por si misma – ya sea para Facebook, sitios de citas o sitios para contactos profesionales – no son la mejores, descubrió un estudio.



No obstante, el reporte también descubrió que aun hay esperanza para triunfar con tus fotos de perfil. Simplemente pídele a un extraño que vea unas fotos tuyas y pídeles que elijan su favorita.



“Consistentemente los extraños seleccionaron fotografías mas halagadoras que las que eligieron los participantes,” dijo el investigador principal David White, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney.



White y sus colegas optaron por utilizar fotos de perfil en línea en su estudio porque la primera impresión que alguien tiene de tu cara es increíblemente importante. Por lo tanto, la mayoría de la gente quiere elegir una imagen halagadora de sí mismo – una que muestre la mejor versión de ti para los espectadores – pero nadie había estudiado exactamente cómo tomar éstas decisiones.



Para investigarlo, los científicos examinaron si las persona en realidad “eligen su mejor cara” al seleccionar su foto de perfil, por medio de un estudio. Le pidieron a 100 estudiantes universitarios descargar 12 imágenes propias de galerías en línea, incluyendo aquellas en Facebook, Instagram y Flickr.



Después, los investigadores le pidieron a los estudiantes elegir imágenes que probablemente usarían como foto de perfil en las siguientes redes sociales: Facebook, match.com y Linkedin. Posteriormente, los estudiantes realizaron la misma tarea, pero para personas que no conocían del grupo que tenían el mismo sexo.



En la segunda fase, los investigadores utilizaron una plataforma de crowdsourcing para invitar a personas a dar su primer impresión de éstas fotos. Los participantes de la segunda etapa calificaron cada fotografía de perfil elegida con varios rasgos sociales, incluyendo fiabilidad, competencia, confianza y atractivo.



Descubrieron que los participantes podían elegir una imagen propia que acentuara el rasgo que querían enfatizar para cada sitio. Por ejemplo, eligieron el rasgo te atractivo para el sitio de citas y profesionalismo para Linkedin.



No obstante – y de alguna forma inesperadamente – las respuestas del público en internet tendían a favorecer las fotos de perfil elegidas por extraños en ves de aquellas elegidas por la propia persona.



No resulta completamente claro porque sucedió esto, pero una idea es qe las personas suelen percibirse de forma más positiva que el resto. Esto puede interferir con su habilidad de discriminación al tratar de elegir una fota que diera una impresión positiva.



Otra hipótesis es que los extraños son mejores al elegir imágenes auténticas que capturan la apariencia actual de una persona que la persona misma. Esto probablemente se deba a que tu rostro te resulta muy familiar y esta familiaridad hace que sea más difícil elegir una imagen específica que nos represente mejor.



Además, parece ser que la personas solían sobre enfatizar el rasgo de atractivo en comparación con el resto, sin importar los beneficios potenciales que los otros rasgos – como fiabilidad o amabilidad – puedan tener.



Así que ya lo sabes, si quieres mostrar tu mejor rostro, pídele a un extraño que te ayude a elegirlo.