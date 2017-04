5 Beneficios de jugar videojuegos según la ciencia

(Tomada de la Red)

¿Son malos los videojuegos para los niños? Esta es una pregunta que ha estado en la mente de todos nosotros desde que salió la primera consola de Nintendo al mercado.Para empezar, el juego simplemente es montón de diversión, pero ahora una investigación reveló que también hay una gama de beneficios científicos cuando juegas videojuegos, desde el aumento de la materia cerebral hasta el alivio del dolor.Aquí te decimos 5 de los mejores beneficios:1 Los videojuegos 3D podrían aumentar la capacidad de memoriaEn un estudio del 2015, publicado en The Journal of Neuroscience, reclutó a 69 participantes y pidieron a un tercero jugar a Super Mario 3D World durante dos semanas, un tercero a jugar a Angry Birds y el resto a no jugar nada."Debido a sus experiencias atractivas y enriquecer los ambientes virtuales 3D, los mismos videojuegos que han sido jugados por décadas por niños y adultos por igual pueden realmente proporcionar a nuestro cerebro una estimulación significativa", escribieron los investigadores.Las personas que jugaron a Mario mejoraron en las tareas de memoria de seguimiento, mientras que las otras no mostraron mejoras antes y después del juego.2 El juego podría ser bueno para aliviar el dolorEsta es la mejor excusa para jugar juegos de video, una estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine, examinó 38 estudios y encontró que los videojuegos mejoraron los resultados de salud de 195 pacientes.Además, American Pain Society, encontró pruebas de que jugar videojuegos, especialmente juegos de realidad virtual, son eficaces para reducir la ansiedad o el dolor causado por enfermedades crónicas o procedimientos médicos.3 Los videojuegos ayudan a los niños disléxicos a mejorar su lecturaSi, los videojuegos también pueden ayudar a los niños. Un estudio publicado en Cell, investigó el efecto de que jugar juegos de acción, y descubrió que ayuda a los niños disléxicos de 7 a 13 años a leer más rápido, sin pérdida de precisión.Los resultados fueron iguales o mejores a los tratamientos de lectura tradicionales, que pueden ser más lentos y no tan divertidos.4 Tetris podría ayudarte a eliminar algún traumaEl año pasado, 37 pacientes que llegaron a un departamento de urgencias del hospital en Oxford, Reino Unido, para ser tratados por un accidente de tráfico, algunos fueron seleccionados al azar para jugar 20 minutos de Tetris. Otros 34 pacientes que no jugaron se les pidió que registraran su actividad regular, incluyendo cosas como mensajes de texto, crucigramas y lectura.Los jugadores de Tetris tuvieron 62% menos flashbacks del evento traumático que aquellos que no lo hicieron.5 Los videojuegos podrían hacerte más inteligenteUn estudio publicado en PLoS ONE, asegura que todos los videojuegos, tanto de acción como de no acción, mejoran la función cognitiva en los participantes, medidos por pruebas tales como tareas de memoria a corto plazo.