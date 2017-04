Excelentes noticias sobre la cafeína y la salud

(Tomada de la Red)

Según una estimación, una persona promedio consume alrededor de 165 miligramos de cafeína por día. Lo que, para algunas personas, es más que suficiente para mantenerse activo todo el día - pero esa cifra es sólo un promedio, lo que significa que un buen pedazo de la población mundial necesita mucho más para estar funcional en su día.



Pero tenemos buenas noticias para las personas que necesitan un poco más de cafeína, un estudio publicado en Food and Drug Administration asegura que límite saludable para los adultos es algo menor de 400 miligramos de cafeína al día, pero de acuerdo con un documento de revisión publicado recientemente en la revista Food and Chemical Toxicology, si pasas los 400 mg todo sigue bajo control.



Los autores analizaron más de 700 estudios publicados entre 2001 y 2015 que examinaron los efectos adversos del consumo de cafeína de café, té, chocolate, bebidas de tipo cola, bebidas energéticas, suplementos, medicamentos, inyecciones de energía, goma de mascar con cafeína, gel deportivo con cafeína y las barras deportivas con cafeína.



Específicamente, enfocaron su revisión en la toxicidad aguda, o los efectos venenosos de consumir demasiada cafeína, junto con problemas a largo plazo de huesos, corazón, reproducción y comportamiento. Su conclusión: 400 miligramos al día (o 300, si está embarazada) no te harán daño.



Es cierto, eso es una generalización. Algunas personas pueden manejar más cafeína que otras, en la mayoría de los casos, el nivel de tolerancia depende de los genes, cuánto mides o qué medicamentos has tomado. Y como señalaron los autores del artículo de revisión, la investigación no ha examinado en profundidad los efectos de superar los 400.