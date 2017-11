El peculiar cometa 45P asombra a los científicos de la NASA

(Tomada de la Red)

Los científicos de la NASA han identificado la composición de los gases del cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova con el telescopio infrarrojo IRTF y han llegado a una conclusión sorprendente: los hielos del cuerpo estelar tenían mucho metano pero poco monóxido de carbono, algo poco común.A principios de este año, poco después de que alcanzara la distancia más próxima al Sol, los investigadores midieron la cantidad de agua y otros compuestos químicos que componen ese cuerpo estelar. Los resultados revelaron que tiene un nivel tan bajo de monóxido de carbono congelado que no tendría que existir.Pero eso no fue lo que sorprendió a los astrónomos, debido a que el monóxido de carbono se evapora fácilmente en el espacio cuando el Sol calienta un cometa, indica Informe 21 La característica más peculiar es que contenía un alto nivel de metano que, con el calor del Sol, también se tendría que haber evaporado. Asímismo, este material escasea en los cometas que carecen de monóxido de carbono. Sin embargo, no es el caso del 45P.Una hipótesis de los investigadores es que el monóxido de carbono podría haber reaccionado con el hidrógeno para formar metanol, pero aún deben investigar más para confirmar ese hecho.