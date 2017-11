El Salón del Automóvil de Los Ángeles se concentra en lujo y tecnología

(Tomada de la Red)

El primer gran salón del automóvil de la temporada norteamericana se inicia el miércoles en Los Ángeles con dos días dedicados a los medios de comunicación en los que se revelarán varias decenas de novedades, especialmente entre vehículos de la gama alta.La muestra de Los Ángeles (California) se ha especializado desde hace décadas en el debut de vehículos de la gama alta, acordes con la imagen del lujo y extravagancia de Hollywood y otras localidades californianas.Pero en los últimos años este salón también se ha ido concentrando en la exhibición de novedades tecnológicas, especialmente ahora con el desarrollo de vehículos autónomos y la creciente importancia de las motorizaciones eléctricas.No en vano, en California se sitúa la meca tecnológica de Estados Unidos, Silicon Valley, indica Informe 21 Un vehículo al que el miércoles se le retirará la sábana en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, y que personifica tecnología, lujo y potencia, es el BMW i8 Roadster, la versión descapotable del deportivo híbrido enchufable de la casa bávara, del que no se han filtrado grandes detalles.Del que sí se sabe un poco más, y es otra de las novedades de BMW en Los Ángeles, es del M3 CS, una edición especial del M3 pero que, gracias al generoso uso de la fibra de carbono, ha adelgazado en 50 kilogramos.Además, los ingenieros alemanes han refinado el doble turbo del motor en V6 para añadir 28 caballos de potencia y 37 libras-pie de par motor para conseguir un total de 453 caballos y 443 libras-pie.Otra marca alemana, Mercedes-Benz, llega a Los Ángeles con dos importantes novedades.Uno es el Mercedes-AMG Project One, un superdeportivo biplaza que se beneficia de la experiencia de la marca en Fórmula 1 al combinar un motor convencional con tecnología híbrida y generar más de 1.000 caballos de potencia y una velocidad máxima de 217 millas por hora (349 kilómetros por hora).La otra novedad es el debut mundial de la nueva generación del CLS, el cupé de cuatro puertas de la marca alemana y que muestra similitudes de diseño con la Clase E y Clase S, con una parrilla frontal de nuevo diseño que marcará el futuro de la imagen de Mercedes-Benz.Las casas japonesas también llegan a Los Ángeles con importantes novedades.Lexus presenta el Lexus RX 350L 2018, una versión extendida del todocaminos SUV de más ventas de la marca de lujo de Toyota para añadir una tercera fila de pasajeros.Para Mazda, además del CX-5 2018, debuta el Mazda6, su buque insignia al que ha cambiado su interior, incorporado nuevas tecnologías y añadido la opción del motor turbo de 2,5 litros que actualmente equipa el CX-9.El especialista en tracción total Subaru revelará el Ascent 2019, el vehículo más grande del fabricante japonés y que está basado en la Plataforma Global de Subaru, como el Impreza y Crosstrek.Mientras, Infiniti, la marca de lujo de Nissan, mostrará por primera vez en Los Ángeles el QX50, el todocaminos SUV de tamaño medio que está dotado con el primer motor de compresión variable de producción masiva del mundo.Este motor, un 2 litros turbo de cuatro cilindros, varía de forma automática el recorrido de sus pistones en cada cilindro, lo que consigue cambiar el índice de compresión desde 8:1 hasta 14:1.Nissan ha indicado que la primera cifra corresponde a un motor de altas prestaciones mientras que la segunda a uno de alta eficiencia.Pero, a pesar de todas estas novedades, el vehículo que más se espera en Los Ángeles es un clásico de Jeep, la marca de todoterrenos del grupo Fiat Chrysler (FCA).El fabricante revelará en Los Ángeles la esperada nueva generación del venerado Wrangler que, según las imágenes adelantadas por Jeep en los últimos días, no supondrá una partida radical del diseño del conocido vehículo, sino la incorporación de una buena cantidad de actualizaciones.La principal duda es si el debut del nuevo Wrangler en Los Ángeles incluirá la versión híbrida que el director de Jeep, Mike Manley, ya ha confirmado que producirá o la marca de FCA esperará al Salón de Detroit, en enero de 2018, para mostrarla.