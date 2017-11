Prueban implantes cerebrales que cambian el estado de ánimo

(Tomada de la Red)

Los nuevos implantes podrían proporcionar un tratamiento más efectivo de los trastornos mentales, ya que disponen de algoritmos más personalizados, así como ayudar a desarrollar terapias no invasivas.Científicos de la Universidad de California y el Hospital General de Massachusetts, en EE.UU., han efectuado las primeras pruebas de los implantes neuronales destinados a registrar la actividad cerebral y estimular automáticamente el cerebro para tratar enfermedades mentales, indica Informe 21 Los especialistas están utilizando implantes de "ciclo cerrado" controlados por la inteligencia artificial que detectan patrones relacionados con los trastornos del estado de ánimo y luego se adaptan para devolver el cerebro a un estado saludable, según los resultados del estudio, publicados en la revista Nature.Así, los implantes neuronales, que generan impulsos eléctricos para regular los sentimientos y el comportamiento humano, podrían estimular el cerebro para tratar trastornos mentales, como la demencia y el alzhéimer, creen los científicos.La investigación fue financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono (DARPA) con el fin de lograr curar a los soldados y veteranos de guerra que sufren depresión y trastorno por estrés postraumático. El dispositivo, que se cree que puede tratar estas condiciones, ya ha sido probado en seis voluntarios."Por primera vez vamos a tener una ventana al cerebro"Los expertos esperan que, a diferencia de los intentos previos de estimulación cerebral profunda, la estimulación de ciclo cerrado proporcione un mejor tratamiento a largo plazo para los trastornos del estado de ánimo, ya que la nueva generación de algoritmos es más personalizada y se basa en señales fisiológicas y no en la decisión de un médico.El neurocientífico Edward Chang cree que los datos de los ensayos de implantes cerebrales podrían ayudar a desarrollar terapias no invasivas para las enfermedades mentales, que estimulen el cerebro a través del cráneo."Lo más emocionante de estas tecnologías es que por primera vez vamos a tener una ventana al cerebro que nos permite saber qué está sucediendo ahí cuando alguien sufre una recaída", dijo Chung a Nature.